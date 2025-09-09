Estreia de Bia Haddad Maia é grande atração do segundo dia do SP Open; veja a programação

O segundo dia de jogos do SP Open, no Parque Villalobos, em São Paulo, terá como grande atração a estreia de Bia Haddad Maia.
Cabeça de chave número 1 do torneio, Bia vai entrar em quadra não antes das 19h30 desta terça-feira (9), para enfrentar a italiana Miriana Tona, que garantiu vaga pelo qualifying.
Número 27 do ranking mundial da WTA, a paulista de 29 anos chegou às oitavas de final do US Open, sendo eliminada pela estadunidense Amanda Anisimova, que ficou com o vice-campeonato.
Quem vencer esta partida irá enfrentar nas oitavas de final, a ganhadora do confronto entre a paulista Laura Pigossi e a estadunidense Elizabeth Mandlik, que é filha da lendária tenista tcheca Hana Mandliková, bicampeã do Australian Open, campeã de Roland Garros e do US Open e duas vezes finalista em Wimbledon.
Confira a programação:
Quadra Central Maria Esther Bueno
A partir das 13h
Luiza Fullana (BRA) x Renata Zarazua (MEX)
Elizabeth Mandlik (EUA) x Laura Pigossi (BRA)
Não antes das 17h30
Yasmine Mansouri (FRA) x Alexandra Eala (PHI)
Bia Haddad Maia (BRA) x Miriana Tona (ITA)
Quadra 1
A partir das 13h
Francesca Jones (GBR) x Lina Glushko (ISR)
Valeriya Strakhova (UKR) x Ana Candiotto (BRA)
Não antes das 17h
Victoria Barros (BRA)/Nauhany Silva (BRA) x Anna Rogers (EUA) / Janice Tjen (INA)
Yvonne Cavalle-Reimers (ESP)/Alicia Herrero Linana (ESP) x Arianne Hartono (HOL)/Prarthana Thombare (IND)
Quadra 2
A partir das 13h
Anna Rogers (EUA) x Panna Udvardy (HUN)
Jazmin Ortenzi (ARG) x Berfu Cengiz (TUR)
Julia Riera (ARG)/Ana Sofia Sanchez (MEX) x Leólia Jeanjean (FRA)/Victoria Rodriguez (MEX)