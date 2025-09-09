Estreia de Bia Haddad Maia é grande atração do segundo dia do SP Open; veja a programação

Bia Haddad é a número 27 do mundo Fotojump / Divulgação/SP Open

O segundo dia de jogos do SP Open, no Parque Villalobos, em São Paulo, terá como grande atração a estreia de Bia Haddad Maia.

Cabeça de chave número 1 do torneio, Bia vai entrar em quadra não antes das 19h30 desta terça-feira (9), para enfrentar a italiana Miriana Tona, que garantiu vaga pelo qualifying.

Número 27 do ranking mundial da WTA, a paulista de 29 anos chegou às oitavas de final do US Open, sendo eliminada pela estadunidense Amanda Anisimova, que ficou com o vice-campeonato.

Quem vencer esta partida irá enfrentar nas oitavas de final, a ganhadora do confronto entre a paulista Laura Pigossi e a estadunidense Elizabeth Mandlik, que é filha da lendária tenista tcheca Hana Mandliková, bicampeã do Australian Open, campeã de Roland Garros e do US Open e duas vezes finalista em Wimbledon.

Confira a programação:

Quadra Central Maria Esther Bueno

A partir das 13h

Luiza Fullana (BRA) x Renata Zarazua (MEX)

Elizabeth Mandlik (EUA) x Laura Pigossi (BRA)

Não antes das 17h30

Yasmine Mansouri (FRA) x Alexandra Eala (PHI)

Bia Haddad Maia (BRA) x Miriana Tona (ITA)

Quadra 1

A partir das 13h

Francesca Jones (GBR) x Lina Glushko (ISR)

Valeriya Strakhova (UKR) x Ana Candiotto (BRA)

Não antes das 17h

Victoria Barros (BRA)/Nauhany Silva (BRA) x Anna Rogers (EUA) / Janice Tjen (INA)

Yvonne Cavalle-Reimers (ESP)/Alicia Herrero Linana (ESP) x Arianne Hartono (HOL)/Prarthana Thombare (IND)

Quadra 2

A partir das 13h

Anna Rogers (EUA) x Panna Udvardy (HUN)

Jazmin Ortenzi (ARG) x Berfu Cengiz (TUR)