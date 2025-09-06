"Estou sempre torcendo pelo Grêmio, mas também gosto de ver o Inter bem", diz Ronaldinho em Rivera

Diego Lugano (E) e Ronaldinho (D). Rafael Diverio / Agencia RBS

Em Rivera, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, para um jogo beneficente, Ronaldinho revelou que sempre está na torcida pela dupla Gre-Nal. A preferência do "bruxo" é, claro, pelo Grêmio.

— São dois times de muito nome. E acredito que às vezes as coisas não vão tão bem, mas, quando esses dois times embalam, sempre vão para brigar por título. Então, por ser Grêmio, estou sempre torcendo pelo Grêmio. Mas, também gosto de ver o Inter bem, porque é um time da minha cidade. Então, estou sempre esperando que os times do Sul possam fazer bonito — disse o ex-jogador.

Além do time de Ronaldinho, em que ele é o capitão, o "Galáticos Game" deste sábado (6) tem uma equipe uruguaia, comandada por Diego Lugano.

O ex-zagueiro disse que vê o Rio Grande do Sul como muito parecido com o Uruguai.

— Quando o Grêmio foi procurar em 2014, fez uma enquete entre a torcida de que jogador queriam trazer e saiu o meu nome. Eu não tenho nada a ver com Grêmio, não tenho nada a ver com o Sul, eu sou jogador de São Paulo (na época), eu sou uruguaio, então justamente isso demonstra a similaridade cultural — lembra Lugano.

Ronaldinho também vê essas semelhanças entre os dois lados da fronteira e destacou os momentos que viveu na região, especialmente no Estado.