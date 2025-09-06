Esportes

Lembranças
Notícia

"Estou sempre torcendo pelo Grêmio, mas também gosto de ver o Inter bem", diz Ronaldinho em Rivera

Ex-jogador está na fronteira entre Brasil e Uruguai para ser o capitão de um dos times de jogo beneficente. O uruguaio Diego Lugano comanda a outra equipe

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS