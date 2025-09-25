Esportes

Fez história
"Estou me sentindo aliviado", afirma Mineirinho após dropar o CAFF

Skatista atendeu fãs e concedeu rápida entrevista embaixo da megarrampa após bater recorde mundial na Capital

João Praetzel

