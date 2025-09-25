"Estou me sentindo aliviado", afirma Mineirinho após dropar o CAFF

Questionado como está o seu físico, Mineirinho falou em alívio e realização de um sonho. Duda Fortes / Agencia RBS

"Tri louco!" (risos).

Após descer 70 metros de skate e bater o recorde mundial no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) de Porto Alegre, Sandro Dias, o "Mineirinho", atendeu aos fãs e à imprensa nesta tarde de quinta-feira (25).

O feito, que parecia impossível, fez o skatista multicampeão de 50 anos celebrar a "dropada" da megarrampa do icônico prédio da Capital.

Questionado sobre como está o seu físico, Mineirinho falou em alívio e realização de um sonho:

— Bem, tá tranquilo, tá normal. Graças a Deus não teve nenhuma queda. Estou me sentindo bem, aliviado. Acho que essa é a melhor coisa. Aliviado de um projeto muito bacana e um sonho de mais de 13 anos, e eu consegui realizá-lo. E é isso. Eu tô feliz pra caramba. Ainda mais aqui, em Porto Alegre, com esse prédio icônico, que acho que era o sonho de muita gente — conta para Zero Hora.

Com a voz branda e um tanto emocionado, o skatista falou em superação:

— Assim como era o meu sonho também de andar de skate nesse prédio um dia e deu certo, deu certo. Acho que superei várias coisas na minha vida, inclusive o limite de hoje — declarou.

Red Bull Building Drop

O evento, organizado pela marca de bebidas energéticas, ainda que não tenha esse nome sempre, é tradicionalmente realizado pela empresa em algumas cidades do mundo.