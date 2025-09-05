Estêvão se torna mais jovem a marcar pela seleção em jogos oficiais desde Pelé; veja lista

O gol de Estêvão, que abriu a vitória brasileira sobre o Chile, pelas Eliminatórias, o colocou na lista de mais jovens a marcar pelo Brasil em jogos oficiais. O ex-jogador do Palmeiras, atualmente no Chelsea, fica apenas atrás de Pelé.

Estêvão fez seu primeiro gol pela seleção aos 18 anos, 4 meses e 11 dias. Já o primeiro de Pelé, em partidas oficiais, aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo de 1958, quando ele tinha 17 anos, 7 meses e 24 dias. Antes, o santista já tinha ido às redes em amistoso, ainda com 16 anos, em 1957, contra a Argentina.

VEJA ABAIXO A LISTA DOS JOGADORES MAIS JOVENS A MARCAR PELO BRASIL, CONSIDERANDO TAMBÉM AMISTOSOS.

5) Coutinho: 17 anos e 323 dias

O atacante do Santos estreou pela seleção um mês após completar 17 anos, em julho de 1960, contra o Uruguai. O primeiro gol veio no ano seguinte, na vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, pela Taça Oswaldo Cruz.

4) Endrick: 17 anos e 246 dias

O atacante do Real Madrid e revelado pelo Palmeiras fez o seu primeiro gol na vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0 em amistoso no começo de 2024. Até agora, Endrick tem três gols pela seleção, todos em amistosos.

3) Ronaldo: 17 dias e 228 dias

Ainda antes de ser o Fenômeno, o atacante estreou pela seleção às vésperas da Copa do Mundo de 1994, contra a Argentina. O primeiro gol veio no jogo seguinte, um amistoso contra a Islândia, vencido por 3 a 0. Ronaldo ainda deu uma assistência. Foram 62 gols pela seleção.

2) Edu: 16 anos e 306 dias

Em 1966, o santista se tornou o mais jovem a ser convocado para uma Copa do Mundo. Foi em um amistoso ainda antes do Mundial, porém, que ele foi às redes pela primeira vez com a seleção, em um amistoso contra o Peru, vencido por 3 a 1.

1) Pelé: 16 anos e 257 dias