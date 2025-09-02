Estêvão é eleito a segunda melhor contratação da Premier League nesta janela; veja o ranking 

Ex-Palmeiras, o atacante do Chelsea Estêvão foi classificado como a segunda melhor contratação na última janela de transferências da Premier League. Segundo a análise do site inglês "The Athletic", o brasileiro só ficou atrás de João Palhinha, o volante que agora defende o Tottenham.
Ao todo, o site avaliou 153 transferências da liga, considerando não apenas a qualidade dos atletas, mas também o valor, a importância para o novo clube e a capacidade de preencher lacunas no elenco. Comprado por 61,5 milhões de euros, Estêvão recebeu elogios por seu talento e pouca idade.
"Espere muita ação, jogadas pelas pontas em velocidade máxima, uma habilidade incrível e uma atitude aventureira e destemida, tentando coisas que muitos nem pensariam em fazer. Ele é apenas um garoto, mas o entusiasmo parece justificado", escreveu o portal.
Outros conhecidos do Brasil
O volante Douglas Luiz, que trocou o Aston Villa pelo Nottingham Forest, foi o segundo brasileiro a aparecer no ranking, na 28ª posição. A publicação destacou o potencial do jogador de 27 anos, que pode voltar a brilhar em seu novo clube. Para o site: "É um jogador que o Forest nem sonharia em contratar há alguns anos".
Outros nomes conhecidos do futebol brasileiro também foram ranqueados. O colombiano Arias, ex-Fluminense, ficou na 88ª posição e é visto como um possível substituto de Matheus Cunha no Wolves. Já o argentino Alcaraz, ex-Flamengo, foi considerado uma "oportunidade" para o Everton e ficou na 71ª posição.
Veja as 10 melhores contratações segundo o The Athletic:
- João Palhinha (volante, Tottenham)
- Estêvão (atacante, Chelsea)
- Rayan Cherki (meia, Manchester City)
- Adrien Truffert (lateral, Bournemouth)
- Alexander Isak (atacante, Liverpool)
- Hugo Ekitike (atacante, Liverpool)
- Jack Grealish (meia, Everton)
- Viktor Gyokeres (atacante, Arsenal)
- Jorgen Strand Larsen (atacante, Wolves)
- Caoimhin Kelleher (goleiro, Brentford)
Veja as posições dos brasileiros na lista:
- 2- Estêvão (atacante, Chelsea)
- 28- Douglas Luiz (volante, Nottingham Forest)
- 40- João Pedro (atacante, Chelsea)
- 43- Igor Jesus (atacante, Nottingham Forest)
- 44- Kevin (atacante, Fulham)
- 75- Matheus Cunha (atacante, Manchester United)
- 91- Lucas Perri (goleiro, Leeds)
- 103- Jair (zagueiro, Nottingham Forest)
- 113- Cuiabano (lateral, Nottingham Forest)
- 115- John (goleiro, Nottingham Forest)
- 140- Igor Júlio (zagueiro, West Ham)