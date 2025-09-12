Estátua de Beckenbauer é inaugurada em frente à Allianz Arena em Munique

Uma estátua de bronze de Franz Beckenbauer foi inaugurada nesta sexta-feira (12) na esplanada em frente à Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique que o ex-jogador, técnico e dirigente ajudou a construir no início dos anos 2000.

Lenda do futebol alemão, Beckenbauer faleceu no dia 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos.

Considerado um dos maiores zagueiros da história, o 'Kaiser' foi campeão europeu pela Alemanha em 1972 e campeão mundial em 1974, além de tricampeão europeu pelo Bayern. Como treinador, ele venceu a Copa do Mundo em 1990.

A obra da escultora Matilde Romagnoli retrata Franz Beckenbauer com o pé direito sobre a bola, vestindo a camisa do Bayern do início dos anos 1970 e o famoso número 5 nas costas.

A estátua de Beckenbauer está localizada ao lado da de outra lenda do futebol alemão e do Bayern, o ex-atacante Gerd Müller, falecido em 15 de agosto de 2021.

O 'Kaiser' e o 'Bomber' se reencontram em frente à Allianz Arena, um estádio construído no início dos anos 2000 (inaugurado em 2005) sob a liderança de Beckenbauer, durante sua gestão como técnico do Bayern, ao lado de Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge.

Esta estátua serve como uma nova homenagem à memória de Beckenbauer desde sua morte.

O clube já havia retirado o número 5 de suas camisas e o endereço do estádio foi alterado para nº 5 Franz-Beckenbauer-Platz, nome dado pela cidade de Munique à esplanada e à rua que levam ao estádio.