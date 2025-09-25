“Estamos vivendo um momento histórico”: a expectativa do público antes de Mineirinho dropar novamente o CAFF

Pista que Mineirinho dropou. Jonathan Heckler / Agência RBS

Céu limpo, sol forte e expectativa para dezenas de pessoas em frente a um cartão postal da Capital. Esse é o cenário no fim da manhã desta quinta-feira (25), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), para a esperada decida de skate de Sandro Dias, o Mineirinho, no famoso prédio de Porto Alegre.

Entre músicas, barulhos de rodinha de skate nas calçadas e até vendedores ambulantes, além de especialistas da modalidade, apaixonados por skate e curiosos, encontrava-se Fred Spot, 45 anos, responsável pelo projeto e execução da Orla Skate Park, maior pista do esporte da América Latina, que encontra-se na cidade dos gaúchos.

— Vai passar a ser um elemento da cidade não só para os skatistas, mas para pessoas de outros segmentos, que vão passar e apontar como o prédio que o Mineirinho dropou — diz Spot.

Já para o programador Rodrigo Fazenda, 28 anos, que chegou por volta das 10h30min ao local, a expectativa para a realização de um sonho era grande:

— Desde que anunciaram a expectativa é grande, né? Sempre foi o sonho de todo mundo. Eu moro aqui no Centro, então é legal ver uma coisa histórica acontecendo assim tão pertinho. Estamos vivendo um momento histórico, tanto para o skate quanto para a cidade — conclui.

Há também os que vêm “acampando” em frente ao CAFF desde semana passada. É o caso do influenciador Alisson Espíndola, o @cacetinhodors.

— Hoje a gente chegou umas 10h, meio “em cima” do horário, já que tá previsto para o meio-dia. Comparado com os outros dias, que a gente chegou a vir de madrugada, acampando, inclusive, pois a primeira informação é que ele desceria ao amanhecer, né? Já nem sei mais quantas vezes vim aqui. Hoje, a expectativa é de que ele consiga, afinal ele é um campeão mundial, né? — prevê.

"Para contar para os netos"

O drop de Mineirinho no Centro Administrativo mexe com todas as gerações.

— Eu tô torcendo para ver ele descer lá do topo, 80 metros de altura, Nossa Senhora! Espero poder dizer que eu vi o Mineirinho descer do Centro Administrativo — diz Ione Jardim, 78 anos.

Já Rose Coronel, 57, diz que vai dar tudo certo porque Sandro Dias está “bem treinado”.

— Isso é uma história pra gente contar para os nossos netos.

Últimos testes pela manhã

Mineirinho testou quatro das sete plataformas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mineirinho chegou cedo ao icônico prédio, por volta das 9h desta quinta e começou sua preparação em busca dos dois recordes mundiais que tentará bater ao dropar da rampa.