Esquiador da seleção italiana morre após acidente em treino no Chile

Matteo Franzoso, membro da seleção italiana de esqui, morreu nesta segunda-feira (15) devido a um ferimento na cabeça sofrido no fim de semana durante um treino na capital chilena, informou a Federação Italiana de Esportes de Inverno (Fisi).

O atleta de 25 anos sofreu um acidente no sábado em uma pista da estação de esqui La Parva, a cerca de 50 km da área urbana de Santiago.

Nesta segunda, "ele morreu em uma clínica em Santiago, Chile. O atleta italiano (...) não se recuperou das consequências de um ferimento na cabeça e do edema cerebral resultante", informou a Fisi em um comunicado.

Franzoso e nove companheiros de equipe chegaram ao Chile no dia 6 de setembro para se prepararem para a próxima temporada de esqui, que inclui os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, em fevereiro.

"A seleção italiana de esqui treina ano após ano em La Parva, o que torna esta situação profundamente comovente para nós", afirmou a estação de esqui La Parva em um comunicado.

Franzoso se destacou nas categorias júnior de esqui após terminar em quarto lugar na categoria downhill no Mundial Júnior de 2020 em Narvik, na Noruega.

Ele também competiu em 17 corridas em Copas do Mundo de esqui desde sua estreia no torneio em 2021.

"Isto é incrivelmente triste. Há três semanas eu estava esquiando nesta mesma pista... Descanse em paz, Matteo", lamentou a esquiadora americana Lindsey Vonn, multicampeã mundial e campeã olímpica de 2010, em sua conta no Instagram.

A morte de Franzoso é a segunda de um esquiador italiano de elite em um ano.

Matilde Lorenzi, membro da equipe reserva de esqui alpino da Itália, morreu aos 19 anos em outubro de 2024, vítima de um grave acidente durante um treinamento em seu país natal.