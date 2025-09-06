Equipe israelense de ciclismo remove nome do país dos uniformes na Volta da Espanha

A Israel Premier Tech substituiu os uniformes de seus ciclistas na Volta da Espanha, removendo o nome da equipe e do país, após os atletas terem sido alvo recorrente de protestos pró-palestinos durante a prova.

A decisão foi tomada antes da etapa deste sábado, a 14ª da competição, em meio a uma semana difícil para a equipe, que enfrentou protestos antes e durante os dias da corrida, além de pressão tanto da comissão organizadora quanto das autoridades espanholas para que abandonasse a prova.

Após descartar a sugestão, alegando que tal ato "abriria um precedente perigoso", a Israel Premier Tech mudou os uniformes azuis, que agora contam apenas com um "P" e uma estrela estilizada. "Para priorizar a segurança dos nossos ciclistas e de todo o pelotão, diante do perigo de alguns protestos, a equipe decidiu remover o nome do país do uniforme", explicou a equipe em comunicado.

Na quarta-feira, um protesto em Bilbao, no norte da Espanha, produziu cenas caóticas de uma multidão empurrando as barreiras metálicas temporárias ao longo do trecho final do percurso. Houve uma correria de seguranças e policiais para conter os manifestantes, que quase invadiram a pista, o que teria gerado acidentes de grandes proporções com os ciclistas em alta velocidade. Os integrantes carregavam bandeiras da Palestina e cartazes pró-Palestina.

Os organizadores da corrida cancelaram a etapa de quarta, a cerca de 10 quilômetros do final do percurso, sem vencedor. A organização da prova condenou o protesto de Bilbao, mas seu diretor técnico, Kiko Garcia, pediu à Israel Premier Tech que desistisse ou que a União Internacional de Ciclismo (UCI), órgão regulador do ciclismo, interviesse, pois havia o risco de mais protestos se a equipe continuasse a corrida.

Na quinta-feira, o Ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, disse que "compreenderia e seria a favor" da retirada da equipe da prova, acrescentando que seu governo não tinha poder para fazê-lo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou seu apoio à equipe, que pertence ao empresário israelense-canadense Sylvan Adams, dizendo que ela deixa "Israel orgulhoso" e para "não se deixar intimidar". Israel continua sua invasão militar em Gaza, que matou dezenas de milhares de civis em retaliação aos ataques do Hamas em outubro de 2023.