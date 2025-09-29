Empate, quedas de invencibilidades e estreia em grande estilo: os destaques do domingo da Semana 4 da NFL

Em mais uma maratona de jogos da NFL no domingo, muitos acontecimentos importantes. O primeiro empate da temporada ocorreu no Sunday Nigh Football entre Dallas Cowboys e Green Bay Packers. O jogo foi para a prorrogação e, após 10 minutos extras, as equipes terminaram empatadas em 40 a 40.
O duelo marcou o reencontro do defensor Micah Parsons com a torcida de Dallas, após ele ter sido trocado para Green Bay. No entanto, os ataques chamaram a atenção, com mais de 300 jardas lançadas pelos dois quarterbacks.
Queda de invencibilidades
Quatro equipes foram derrotadas pela primeira vez neste domingo (28). Apenas o Philadelphia Eagles e o Buffalo Bills chegaram ao quarto triunfo consecutivo. A invencibilidade do Tampa Bay Buccaneers, inclusive, foi tirada pelos Eagles.
Jogando em casa, o San Francisco 49ers colecionou erros e foi derrotado pelo Jacksonville Jaguars. Já a primeira derrota do Indianapolis Colts foi para o Los Angeles Rams, em um confronto equilibrado.
Por fim, o Los Angeles Chargers foi surpreendido pelo New York Giants. A primeira derrota da franquia teve como protagonista um jovem quarterback adversário.
Estreia empolgante
A aposta para um futuro de vitórias do New York Giants é Jaxson Dart. O quarterback foi selecionado na primeira rodada do draft e começou a temporada como reserva de Russell Wilson. A experiência não deu resultado e a juventude foi acionada antes do esperado.
Dart mostrou talento correndo com a bola e marcou seu primeiro touchdown na NFL. Ele também teve desempenho decente passando, com 13/20 passes, 111 jardas e 1 touchdown lançado.
O quarterback ainda terá momentos de oscilação, mas a primeira impressão foi boa. Um fato a lamentar é a lesão de Malik Nabers, principal recebedor dos Giants, que deve perder a temporada.
Vitória convincente
No principal jogo da Semana 4, o Kansas City Chiefs mostrou que precisa ser respeitado. A equipe venceu o Baltimore Ravens por 37 a 20, com grande atuação de Patrick Mahomes. Ele lançou quatro touchdowns e 270 jardas.
A derrota liga um sinal de alerta para os Ravens, que estão com apenas uma vitória na temporada. Lamar Jackson teve um desempenho ruim, com erros e ainda deixou a partida com uma lesão no tendão da coxa, que pode tirá-lo de ação por algum tempo.
Resultados da Semana 4
- Arizona Cardinals 20x23 Seattle Seahawks
- Pittsburgh Steelers 24x21 Minnesota Vikings
- Atlanta Falcons 34x27 Washington Commanders
- New York Giants 21x18 Los Angeles Chargers
- Houston Texans 26x0 Tennessee Titans
- Tampa Bay Buccaneers 25x31 Philadelphia Eagles
- New England Patriots 42x13 Carolina Panthers
- Buffalo Bills 31x19 New Orleans Saints
- Detroit Lions 34x10 Cleveland Browns
- San Francisco 49ers 21x26 Jacksonville Jaguars
- Los Angeles Rams 27x20 Indianapolis Colts
- Kansas City Chiefs 37x20 Baltimore Ravens
- Las Vegas Raiders 24x25 Chicago Bears
- Dallas Cowboys 40x40 Green Bay Packers
Segunda-feira (29)
- 20h15min - Miami Dolphins x New York Jets - ESPN 2 e Disney+
- 21h15min - Denver Broncos x Cincinnati Bengals - ESPN 4 e Disney+