Esportes

Preparação
Notícia

Em treino no CT do Corinthians, jogadores dos Chargers demonstram animação por jogo da NFL no Brasil

Defensor da equipe arriscou palavras em português, enquanto Justin Herbert se mostrou feliz em estar pela primeira vez no país

Alex Torrealba

Direto de São Paulo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS