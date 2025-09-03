Em treino no CT do Corinthians, jogadores dos Chargers demonstram animação por jogo da NFL no Brasil

Quarterback dos Chargers está pela primeira vez no Brasil. Alex Torrealba / Agência RBS

O primeiro dia do Los Angeles Chargers em solo brasileiro foi repleto de histórias. A chegada na quarta-feira (3) pela manhã foi marcada pela falta de luz no aeroporto, enquanto o treino na parte da tarde mostrou que os jogadores estavam animados.

A equipe da NFL entra em campo na sexta-feira (5), às 21h30min, na Arena do Corinthians, em São Paulo, contra o Kansas City Chiefs. Antes disso, os jogadores estiveram no CT Joaquim Grava, em Guarulhos, para realizar um treinamento antes do jogo.

A animação foi vista durante o pouco tempo de atividade em que a imprensa teve acesso liberado. Nas coletivas, destaque para Daiyan Henley, linebacker do time, que arriscou palavras em português:

— Oi! Obrigado pelo apoio — disse o jogador, que fez com que todos os presentes na sala de coletiva caíssem na gargalhada.

Justin Herbert, quarterback da franquia, também falou sobre estar no Brasil pela primeira vez.

— Só ouvi falar bem do lugar, e obviamente adoro viajar. É a minha primeira vez na América do Sul e acho que tem sido muito legal até agora — contou.

Harbaugh falou sobre já ter ido ao Peru. Alex Torrealba / Agência RBS

O treinador Jim Harbaugh revelou que já esteve na América do Sul outras vezes, porém, no Peru. Ele se mostrou animado em estar no Brasil para jogar pela Semana 1 da temporada regular.

— Eu estava animado com isso, especialmente com a América do Sul. Sei que existe uma ótima relação entre o Brasil e o Peru. Estar neste segundo jogo da temporada da NFL, em um grande palco, é uma honra — afirmou Harbaugh, e continuou:

— Isso realmente supera qualquer aspecto de jogo em casa. No fundo, este é um grande jogo para nós. Isso é enorme. Você quer começar a temporada com o pé direito e nós nos preparamos para isso.