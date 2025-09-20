Em jogo com duas expulsões, Manchester United vence o Chelsea com gol de Casemiro

Casemiro marcou o segundo gol do United. OLI SCARFF / AFP

Em jogo marcado por tensão e expulsões, o Manchester United venceu o Chelsea por 2 a 1 neste sábado (20), em Old Trafford. Bruno Fernandes e Casemiro garantiram a vantagem para os donos da casa ainda no primeiro tempo, enquanto Chalobah descontou para os Blues na etapa final.

A partida começou com uma expulsão: logo aos quatro minutos, o goleiro Robert Sánchez fez falta dura em Mbeumo, deixando o Chelsea com um a menos. Para tentar se adequar ao jogo, o técnico Enzo Maresca tirou Estêvão e Pedro Neto, deixando o time com três zagueiros.

Leia Mais Estêvão é eleito a segunda melhor contratação da Premier League nesta janela; veja o ranking

Mesmo assim o United conseguiu aproveitar a superioridade numérica e marcou dois gols. Casemiro, autor de um deles, no entanto, recebeu o segundo cartão amarelo nos acréscimos da primeira etapa.

No segundo tempo, com dez jogadores de cada lado, o Chelsea tentou reagir. Sem Palmer, lesionado na primeira etapa, e com dificuldades para superar a defesa adversária, a equipe visitante só conseguiu um desconto. Após cruzamento certeiro de Reece James, Chalobah marcou.

Leia Mais Ex-técnico do Grêmio é anunciado por clube da Argentina