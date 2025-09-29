Em final brasileira, Carol Solberg e Rebecca são campeãs da etapa do Rio do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Rebecca (E) e Carol Solberg (D) comemoram o título. Volleyball World / Divulgação

Em uma final 100% brasileira, Carol Solberg e Rebecca conquistaram, neste domingo (28), o título da 9ª etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Na decisão, elas venceram Thâmela e Vic por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/18 e 15/11.

— Foi um presente. É muito mágico jogar no Rio de Janeiro com essa galera incendiando. Essa torcida faz a diferença. O torneio começou difícil pra gente. Nós fomos construindo a campanha. A parceria foi muito importante — comentou Carol Solberg.

Esta foi a quarta vitória de uma parceria brasileira na temporada, a segunda de Carol Soberg e Rebecca. As outras duas medalhas de ouro foram de Thâmela e Vic. As equipes do Brasil ainda subiram no pódio com mais duas pratas e quatro bronzes.

— O Circuito Mundial é muito mental. Nós fomos felizes em uma final brasileira, ter os times do Brasil sempre no pódio. Sabíamos que seria um jogo duro, as quatro estavam cansadas — avaliou Rebecca.

Na disputa do terceiro lugar, as estadunidenses Terese Cannon e Megan Kraft venceram por 2 a 0 as compatriotas Molly Shaw e Kelly Cheng, parciais de 21/13 e 24/22.

Sem brasileiros, dupla do Catar vence no masculino

Já na chave masculina, o Brasil não conseguiu chegar nas semifinais. Na final o título ficou com a dupla do Catar, Cherif Younousse e Ahmed Tijan, medalhistas de bronze em Tóquio-2020, que venceram os cubanos Noslen Díaz e Jorge Alayo por 2 a 1 (21/14, 17/21 e 18/16).

O bronze ficou com os holandeses Stefan Boermans e Yorick de Groot, que bateram a parceria Mārtiņš Pļaviņš e Kristians Fokerots, da Letõnia, por 17/21, 21/17 e 15/11.

Próxima etapa