"É mais arriscado cair na rua do que o Mineirinho sofrer um acidente nesta descida", afirma físico sobre drop da megarrampa

Prédio da CAFF está pronto para evento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Seria impossível descer de skate no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, mas é exatamente o que o tricampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, vai fazer nesta quinta-feira (25) — e em segurança. Isso só será possível graças a cálculos de física, de engenharia e a um trabalho de adaptação para transformar o prédio em pista.

Com a preparação, a manobra será realizada de forma controlada:

— Seria mais arriscado cair na rua em um dia de chuva, em um piso molhado, do que o Mineirinho sofrer um acidente nesta descida — garante Rosalvo Miranda, professor de física da UniRitter.

Por que seria impossível descer no prédio original?

Segundo o professor, a inclinação do topo do prédio é de 90 graus. Isso faria com que o corpo do skatista se "desacoplasse" do skate logo no início da descida.

— Ele seria projetado para frente, perderia o contato com o skate e cairia em queda livre. É como tentar apoiar um papel na parede: a gente não consegue — explica Miranda.

A solução: construir uma pista sobre o prédio

Para viabilizar a manobra, foi criada uma pista sobre a estrutura. A descida começa mais abaixo, na parte curvada do prédio. Dessa forma, o atleta consegue exercer pressão dos pés sobre o skate e manter o equilíbrio.

A pista também foi estendida além da cobertura do edifício. É porque a velocidade do Mineirinho atingirá cerca de 120 km/h.

— Se não houvesse esse prolongamento, ele seria arremessado. E ele não teria como frear, o corpo não aguentaria o choque. Foi preciso calcular cada detalhe — diz o professor.

Técnica e preparo físico

Além da engenharia por trás da obra, houve também a preparação de Mineirinho. O atleta treinou para tensionar músculos na queda, suportar o impacto e até aprender a forma correta de se jogar.

"Preservar a vida dele exigiu conhecimento de várias áreas: Física, Engenharia, Medicina e, claro, o profissionalismo do skatista", afirma Miranda.

O evento

Foi a Red Bull, em parceria com o governo do estado, que preparou a ação batizada de “Building Drop”. O evento, que está programado para começar às 12h desta quinta-feira segundo a marca, transformou a fachada norte da construção em uma enorme rampa vertical, feita para parecer uma pista de skate de proporções inéditas.

Segundo o governo estadual, trata-se da maior rampa de skate já construída no mundo. A estrutura acompanha o contorno da parede do prédio e passou por alguns testes, quando o skatista hexacampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, desceu pela primeira vez a pista montada especialmente para a ocasião no início do mês.

Como contrapartida pelo uso do espaço público, a Red Bull se comprometeu a erguer duas pistas de skate em cidades gaúchas, ampliando as opções de prática do esporte no estado.

Aos 50 anos, Mineirinho não é novato nesse tipo de desafio. Em 2019, ele já havia participado de uma ação parecida, quando encarou uma descida montada na Ponte Estaiadinha, em São Paulo.

O prédio do CAFF

Nos seus 21 andares, o edifício é local de trabalho para 4 mil funcionários públicos e abriga 13 secretarias, além da Secretaria Estadual de Educação, que fica em um anexo. Também funciona no complexo a Casa da OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), com uma sala de concertos com capacidade para 1,1 mil pessoas.

De acordo com um dos quatro arquitetos responsáveis pelo projeto, Luiz Carlos Macchi, o prédio foi projetado em meio a uma ideia de aterrar parte do Guaíba nos anos 1970, o que gerou, entre outras obras, o Estádio Beira-Rio e o Parque Marinha do Brasil.

Inspirado no modernismo que serviu de base para a construção da cidade de Brasília, o prédio tem duas alas (chamadas de Ala Norte e Ala Sul), o que dá a ele um formato de pirâmide. As formas curvas, principalmente na base, são a inspiração para a imaginação de skatistas amadores e profissionais do RS.