"É mais arriscado cair na rua do que o Mineirinho sofrer um acidente nesta descida", afirma físico sobre drop da megarrampa

Sandro Dias, o Mineirinho, deve dropar do topo do Centro Administrativo do Rio Grande do Sul, um prédio icônico da capital, e atingir 120 km/h. Evento está programado para começar às 12h desta quinta-feira

