Dupla de Alcaraz vence e equipe da Europa lidera a Laver Cup

Alcaraz (na rede) e Mensik venceram jogo de duplas. EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O primeiro dia de jogos da Laver Cup foi encerrado no final da noite desta sexta-feira (19) em São Francisco, na Califórnia (na madrugada deste sábado no horário de Brasília), com boa vantagem do Time Europa, que venceu três dos quatro confrontos contra o Time Mundo.

A competição entre equipes foi criada em 2017 e contabiliza pontos no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Após as vitórias do norueguês Casper Ruud sobre o estadunidense Reilly Opelka e do tcheco Jakub Mensik sobre outro tenista da casa, Alex Michelsen, os europeus sofreram sua única derrota, quando o brasileiro João Fonseca bateu o italiano Flavio Cobolli.

O empate poderia ter ocorrido no jogo de duplas. Apesar do incentivo do público que lotou o Chase Center, casa do Golden State Warriors, time da NBA, os estadunidenses Taylor Fritz e Alex Michelsen não foram páreo para o espanhol Carlos Alcaraz e o tcheco Jakub Mensik, que marcaram 2 a 0, parciais de 7/6 (9-7) e 6/4.

Com este resultado, a Europa fechou o primeiro dia vencendo por 3 a 1. Neste sábado, mais quatro partidas serão disputadas, sendo três de simples e uma de duplas.

Ao contrário da rodada inicial, em que cada vitória garantia um ponto, as partidas deste sábado valem dois pontos para os vencedores.

A equipe campeã da Laver Cup será aquela que chegar a 13 pontos.

Confira os jogos deste sábado (20)