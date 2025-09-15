Duda e Ana Patrícia vencem 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

As atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia conquistaram o título da sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em João Pessoa (PB)
Na final disputada no domingo (14), a dupla comandada pelo técnico Iago Hercowitz venceu Thâmela/Vic por 2 sets a 1 (21/14, 24/26 e 15/12).
O bronze ficou com Hegê/Vitória, que venceram Kyce/Verena por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16).
Entre os homens, Evandro e Arthur Lanci, dupla olímpica comandada por Wallace Ramos venceu Heitor Frank/Vinícius por 2 sets a 0 (21/19 e 21/14) e conquistou o segundo título consecutivo da dupla no circuito. Eles venceram também a etapa de Alagoas.
A medalha de bronze ficou com a dupla da casa, Jô e Denilson, que venceram Manaus/Vilsomar por 2 sets a 0 (21/17 e 21/18).