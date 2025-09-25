Do videogame para a vida real: como o jogo Tony Hawk’s Pro Skater inspirou jovens a se tornarem skatistas

Frame de "Tony Hawk’s Pro Skater 2", de 2000, considerado o segundo maior jogo da história, segundo o portal Metacritic. Reprodução / YouTube

Têm jogos de videogame que definitivamente marcaram a história de uma indústria forjada nos anos 1970. Quem nunca ouviu falar dos precursores Pac-Man, Tetris ou Super Mario Bros., que atire a primeira pedra — ou o primeiro joystick. Todavia, outro título marcou uma geração e “moldou o caráter” de quem é apaixonado por skate, esporte que desde Tóquio 2020 é modalidade olímpica.

Se perguntarem para algum skatista da geração millennial (também conhecidos por geração y), os nascidos entre 1981 e 1996, é bem provável que ele já tenha jogado ou até mesmo mudado a sua vida após ter descoberto Tony Hawk's Pro Skater, icônico game desenvolvido pela Neversoft, publicado pela Activison e jogado preferencialmente no PlayStation, console lançado em 1995.

Lenda do skate

Prestes a completar 26 anos no próximo dia 29 de setembro, o icônico jogo voltou a ser assunto após a declaração do skatista que deu nome ao game. Na última segunda-feira (22), em vídeo divulgado pelo Instagram da Red Bull, promotora da ação "Building Drop" no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) de Porto Alegre, Tony Hawk, astro mundial da modalidade, falou sobre a aventura que viverá Sandro Dias, o Mineirinho, na Capital. Na tarde desta quinta-feira (25), o Sandro Dias bateu o recorde mundial duas vezes (65m e 70m).

— Isso não é o tipo de coisa que você vai e torce pelo melhor. Você tem que ir sabendo de tudo que você vai enfrentar. Se tem alguém que sabe ir rápido em uma rampa é o Mineirinho. Eu acredito em você — disse o skatista estadunidense, responsável por um dos jogos mais queridos entre gamers e skaters.

Inspirados pelo game

Para o skatista Thiago Pires, 37 anos, que vive a expectativa da descida de Mineirinho no cartão postal da cidade, o jogo, considerado pela Metacritic o segundo maior game de todos os tempos, teve forte influência na sua adolescência:

— Joguei em casa, joguei na locadora, joguei na casa de amigos, joguei em tudo. Matei aula para jogar ele também. Tem gente que jogava pelas manobras. Eu queria terminar logo as fases pra ver os vídeos de skatistas que passavam no final — relembra.

Em entrevista a Zero Hora, Thiago, hoje coordenador técnico-pedagógico do projeto "Skate Por Lazer", de São Lourenço do Sul, recorda que, como na época não existia YouTube, as imagens reais de skatistas que passavam no Tony Hawk’s eram fundamentais, pois o influenciava para aprender manobras:

Capa da primeira edição do jogo, lançada em 29 de setembro de 1999. Reprodução / PlayStation divulgação

— Me lembro que nessa época era bem difícil o acesso aos vídeos de skate. A gente não tinha o YouTube, né? Na época já tinha fita, DVD, e aí era muita coisa pirateada e a gente não tinha em primeira mão muita imagem. Se notar, dentro do jogo ali, as imagens são todas da 411 Video Magazine, que era a primeira video magazine de skate. Então, me influenciou bastante, principalmente pelos vídeos de skate, entendeu? Tem gente que jogava pelas manobras. Eu jogava por causa dos vídeos. Porque visualizando os vídeos, o cara começa a ver que era possível dar uma manobra. Hoje em dia a gente aprende vivendo... Agora, no game, tu vai aprendendo a variação de manobras. Tinha muitas manobras, né? Eram infinitas. Então, eu acho que o jogar, tu vê que é infinita as manobras — comenta.

Viveremos um acontecimento mundial na nossa cidade ALISSON ESPÍNDOLA DA CONCEIÇÃO





Para o influencer Alisson Espíndola da Conceição, 27 anos, conhecido pelo seu perfil “@cacetinhodors” no Instagram, o jogo do Play 1 o motivou a praticar a modalidade — apesar de não ter o skate mais apropriado para executar as arriscadas manobras do game:

— Ganhei de aniversário um skate que tinha rodinhas de gel, sabe? Não era muito bom pra fazer as manobras, mas eu tentava, principalmente após jogar o jogo. Teve uma vez que fui tentar fazer uma manobra do jogo, me machuquei e meio que me traumatizei — comenta em meio à risos.

Alisson conta que hoje já não anda mais de skate, mas que vive a expectativa para a descida de Mineirinho nesta quinta (25), tanto que vem “acampando” em frente ao Centro Administrativo desde que a Red Bull anunciou os primeiros testes que o skatista:

— Viveremos um acontecimento mundial na nossa cidade — brinca.

Imitar manobras

Para o professor de natação Leonardo Santos da Silva, de 36 anos, Tony Hawk’s Pro Skater 2, também considerado o 23º maior jogo da história, segundo a renomada revista Rolling Stone, a ideia era sempre tentar imitar as manobras radicais do game. Contudo, não era tão simples:

— Quando veio o jogo do Tony Hawk 1 e 2, veio também o lance de tentar fazer na rua as manobras e falhar miseravelmente o que a gente fazia no jogo, né? Joguei bastante. Lembro de um verão que acho que cheguei a estragar o jogo de tanto jogar no Play. E claro que ia aflorando o cara mais. Às vezes tava jogando de boa, tava aquele dia bonito na rua, pegar o skate, dar o rolê e tentar fazer a manobra mais simples que o cara fazia no videogame e tentar fazer na vida real, ali, de bobeira, mesmo — diz.

Trilha sonora

Leonardo também enaltece a marcante trilha sonora do game, que incluía músicas de bandas como Ramones, Iron Maiden, Kiss e Rage Against the Machine:

— É aquela velha história dos jovens de skate, levemente tendenciado pra rebeldia. E aí começa a aparecer o hardcore e o som mais nervoso. Lembro que, se eu não me engano, no 2, tem Radio Against the Machine. E aí foi o meu maior encanto. Lembro que no 3 tinha “Blitzkrieg Bop”, do Ramones, que era uma música que eu conhecia na trilha do jogo, que também foi outra coisa incrível. Mas muita coisa, assim, de hardcore, me introduziu por conta do Tony Hawk. Assim, tem muitas músicas que estão na minha playlist até hoje. Às vezes eu pegava o jogo pra jogar só pra escutar as músicas, sem dúvida — conclui.

Jogo tem 21 edições

Tony Hawk's Pro Skater, que envolve assumir o controle de skatistas para completar objetivos em pistas 3D, tem como objetivo executar manobras, coletar itens para evoluir seus personagens e acumular pontuação, chamada de “score” no jogo.

O jogo, com cenários de rock e ska, oferece modos carreira, livre e multijogador, focando na ação de skate, na evolução do personagem e na busca por desafios em diferentes locais como escolas, armazéns e pistas com temáticas diversas.

Desde o lançamento da franquia, em 1999, o título rendeu 21 edições, sendo a última lançada em julho 2025 e intitulada.

Onde assistir e horário da descida de skate na megarrampa no CAFF

Sandro Dias, o Mineirinho, irá "dropar" novamente o Centro Administrativo nesta tarde de quinta-feira (25). Conforme informado pela Red Bull, marca de bebidas energéticas promotora da ação, o evento será a partir do meio-dia.