Esportes

Protegido
Notícia

Do que são feitos os equipamentos utilizados por Mineirinho para descer a rampa de skate do CAFF

Skatista fez testes no dia 7 de setembro e voltará à Porto Alegre para descida em ação da Red Bull

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS