Do que são feitos os equipamentos utilizados por Mineirinho para descer a rampa de skate do CAFF

Sandro Dias deve voltar a Porto Alegre e fazer a descida "oficial". Jonathan Heckler / Agencia RBS

Durante os testes na descida da rampa de skate montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) no dia 7 de setembro, Sandro Dias chamou a atenção pela quantidade de proteção que tinha para testar de alturas mais baixas.

Conforme apurado por Zero Hora, Mineirinho utilizou um kit composto por joelheiras, cotoveleiras, protetores de punho e bermuda pads. Tudo foi desenvolvido especialmente para o skatista pela marca paulista Drade's Pads, fundada em 2022 pelo casal Douglas de Oliveira Andrade e Aline Naegeli.

— Todos os equipamentos de segurança usados pelo Sandro Dias na descida do CAFF foram produzidos sob medida para o atleta, pensados e desenvolvidos com materiais especiais para uma proteção completa e eficiente. Estamos muito contentes em participar de forma mútua para que esse projeto histórico aconteça perfeitamente como planejado, e com uma presença tão importante, que é disponibilizar itens para garantir a integridade e segurança do Sandro — explicou Aline em contato com Zero Hora.

As joelheiras utilizadas pelo atleta são compostas por uma espuma com corte anatômico para melhor ajuste ao corpo de Mineirinho.

O material utilizado é indicado para quedas em alta velocidade em grandes alturas, suportando o impacto. Foram usadas duas espumas na joelheira, cada uma com uma milimetragem, reforçando assim a proteção.

Na parte externa da joelheira, ainda foi posto um reforço em couro na joelheira. A empresa também colocou fitas e velcros, para garantir que as peças não escapassem do corpo quando ele atingir alta velocidade.