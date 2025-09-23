Djokovic disputará o Masters 1000 de Xangai no início de outubro

O ex-número 1 do mundo Novak Djokovic, que fez seu último jogo oficial no início de setembro, vai participar do Masters 1000 de Xangai, que será disputado de 1º a 12 de outubro, anunciaram os organizadores do torneio nesta terça-feira (23).

"Ele está de volta! Nosso tetracampeão retornará a Xangai este ano", escreveram os organizadores na rede social X, onde publicaram um vídeo do lendário sérvio.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic jogou pela última vez no dia 5 de setembro, quando foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz na semifinal do US Open.

Depois dessa eliminação, o sérvio de 38 anos deu poucas pistas sobre seus próximos passos no calendário.

Em 2025, 'Nole' participou de um número muito inferior de torneios em relação aos anos anteriores. Até o final da temporada, ele só se comprometeu a disputar o ATP 250 de Atenas (2 a 8 novembro), e ainda não confirmou presença no Masters 1000 de Paris (27 outubro - 2 de novembro) e no ATP Final de Turim (9 a 16 de novembro).

Djokovic foi campeão em Xangai em 2012, 2013, 2015 e 2018 e poderá enfrentar Alcaraz e Jannik Sinner na cidade chinesa.