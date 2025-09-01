Djokovic, Alcaraz e mais: confira quem está nas quartas de final do US Open 2025

O último Grand Slam da temporada está na sua fase decisiva. A partir desta terça-feira (2), serão disputadas as quartas de final do torneio masculino do US Open 2025. Os jogos ocorrem no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York.
O primeiro confronto será entre o tcheco Jiri Lehecka, de 23 anos, e o espanhol Carlos Alcaraz, de 22. Atual número 2 do mundo, Alcaraz venceu o Australian Open e Roland Garros em 2025 e busca seu terceiro Grand Slam da temporada em Nova York, sendo o franco favorito na disputa com Lehecka (21º do ranking da ATP).
Também se enfrentam Novak Djokovic, número 7 do mundo, e Taylor Fritz, número 4. O lendário sérvio é o favorito na disputa, mas o norte-americano vem em grande fase e pode surpreender.
As outras quartas de final ainda serão decididas nesta segunda-feira (1º). Confira os confrontos abaixo.
US Open 2025
Confrontos das quartas de final
- Jiri Lehecka x Carlos Alcaraz (terça-feira, horário a definir)
- N. Djokovic x T. Fritz (terça-feira, horário a definir)
Resultados das oitavas de final
- N. Djokovic 3 x 0 J.L. Struff
- A. Rinderknech 0 x 3 C. Alcaraz
- T. Machac 0 x 3 T. Fritz
- A. Mannarino 1 x3 J. Lehecka
- L. Riedi 0 x 3 A. de Minaur
Ainda em disputa
- F. Auger-Aliassime x A. Rublev (segunda-feira, 12h30)
- L. Musetti x J. Munar (segunda-feira, 15h10min)
- J. Sinner x A. Bublik (segunda-feira, 20h)