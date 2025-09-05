"Deveriam fazer crianças felizes", diz Raphinha ao relatar suposto caso de racismo sofrido pelo filho em parque de diversões

Raphinha foi um dos destaques do Barcelona na última temporada. Josep Lago / AFP

Titular na goleada por 3 a 0 diante do Chile, na quinta-feira (4), Raphinha relatou nas redes sociais que seu filho teria sofrido racismo na França. Nesta sexta-feira (5), o jogador do Barcelona, publicou alguns vídeos em que Gael, de dois anos, aguarda para ser abraçado por um funcionário fantasiado de personagem na Disneyland Paris.

Na ocasião, a pessoa não dá atenção ao filho do jogador, mas cumprimenta e abraça crianças de pele branca. Nas redes, ele demonstrou a revolta com a situação.

"Os seus funcionários são uma desgraça. Vocês não deveriam tratar pessoas assim, especialmente uma criança. Vocês deveriam fazer crianças felizes, não esnobá-las. Eu prefiro dizer esnobar do que outra coisa. Vocês são uma desgraça", escreveu Raphinha em sua rede social.

O atleta seguiu seu desabafo elevando o tom: "Eu entendo a fadiga dos que trabalham com isso, mas por que as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não? Eu te odeio, Disneyland Paris. Ele só queria dizer 'oi' e receber um abraço. Sorte sua que ele ainda não entende. Disney, esse funcionário é um m****. Disney, esse funcionário é estúpido".

Os vídeos foram gravados pela esposa do atleta e mãe de Gael, a influenciadora Natalia Belloli. No começo deste ano, ela revelou que a criança já havia sido alvo de ataques racistas nas redes sociais.

Após a manifestação, usuários começaram a comentar em publicações da Disneyland Paris, criticando o parque e prestando solidariedade à família.

Com a Seleção Brasileira

Raphinha está com o Brasil para a disputa das duas rodadas finais das Eliminatórias da Copa do Mundo. Contra o Chile, no Maracanã, ele foi titular e participou mais ativamente no primeiro tempo.