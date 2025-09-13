Destaque do wrestling, Thamires Machado é flagrada no antidoping e fica fora do Mundial

Thamires foi suspensa por uso de esteroide anabolizante. UWW / Divulgação

Décima colocada no ranking mundial de wrestling na categoria até 76 kg, estilo livre feminino, Thamires Machado testou positivo em um exame antidoping e desfalcará a seleção brasileira no Campeonato Mundial da modalidade, que será realizado deste sábado (13) até o próximo dia 21.

A Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) informou que a atleta de 25 anos está suspensa preventivamente pelo Programa de Controle Antidoping desenvolvido pela United World Wrestling (UWW), entidade que regula o esporte, em parceria com a organização Internacional Testing Agency (ITA).

Foi detectada a substância proibida 19-norandrosterona, um esteroide anabolizante, em exame realizado em julho, durante o Ranking Series de Budapeste, na Hungria, no qual a brasileira conquistou a medalha de ouro. Segundo a CBW, Thamires optou por não entrar com recurso para solicitar a contraprova da testagem - o prazo se encerrou em 25 de agosto.

"A direção da CBW lamenta profundamente o ocorrido, que vai inteiramente de encontro às diretrizes éticas da Confederação e foge do seu controle completo", afirmou a Confederação Brasileira de Wrestling, em nota. "A CBW ressalta que está dando todo o suporte técnico e pessoal à atleta, para que ela possa atender todas as solicitações das entidades reguladoras, além de refletir da melhor maneira sobre os rumos da sua carreira esportiva", acrescenta o comunicado.