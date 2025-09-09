Torcedor do Grêmio, atacante do Mirassol realizará sonho na Arena

Chico da Costa chegou ao Mirassol em julho de 2025. JP Pinheiro / Agência Mirassol/Divulgação

Chico da Costa realizará um sonho neste sábado (13). O centroavante do Mirassol, uma das sensações do Brasileirão, estará em campo na Arena. Um momento especial para quem se criou vendo jogos do Grêmio como torcedor no Olímpico.

Natural de Taquari, Chico começou no futebol na base do Athletico-PR. Ele chegou a receber sondagens do clube do coração nos últimos anos, mas as conversas nunca avançaram. Em entrevista ao jornalista Duda Garbi, o atleta afirmou que seus familiares estarão na Arena. Mas que seus dias de torcedor estão no passado. E seu objetivo será ajudar o Mirassol a somar pontos.

— O Grêmio, o que representa para mim hoje? Eu não sigo sendo torcedor do Grêmio, mas ele representa muito para minha família e, consequentemente, a minha infância, então tenho carinho pelo time. Mas pegando a minha época gremista na infância, adolescência que eu acompanhava mesmo, de ir em jogo sim. Estava com a família também, é um baita programa, meus primos, meu tio. Então fica aquela memória afetiva — disse.

Pouco conhecido no mercado brasileiro, o jogador fez carreira no exterior. Após passar por clubes de menor expressão no Brasil, o centroavante defendeu Venados, Atlante e Querétaro no México. Bolívar-BOL, Atlético Nacional-COL e os paraguaios Sol de América e Cerro Porteño.

Em seu retorno ao Brasil, no entanto, Chico tem se mostrado um dos principais nomes do Brasileirão. Em nove jogos pela equipe paulista, o centroavante marcou cinco gols.

Segundo o portal Sofascore, Chico supera Pedro e Arrascaeta na taxa de conversão de finalizações em gols no Brasileirão.

Curiosamente, o jogador de 30 anos já esteve no estádio como adversário. O atacante viu do banco de reservas a vitória do São José por 2 a 0 pelo Gauchão de 2016.