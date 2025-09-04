Desistência do São José pode alterar preparação da dupla Bra-Pel para a Copa FGF

Clubes se enfrentam pela quarta vez na temporada. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

A desistência do São José da Copa FGF vai obrigar o Brasil-Pel e o Pelotas a adaptarem sua preparação para a competição. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) optou por cancelar os confrontos contra o time da Capital, sem alterar a tabela, mexendo no ritmo de jogos previstos para cada equipe.

O Pelotas é quem mais sofre com a mudança. Após enfrentar o Internacional na segunda rodada, em 24 de setembro, o Lobo teria pela frente o São José e, na sequência, a rodada de folga. Com o cancelamento, o clube ficará duas rodadas sem atuar, passando 21 dias longe dos gramados.

A volta só está marcada para 15 de outubro, contra o Esportivo, na Boca do Lobo. O clube ainda vai buscar a mudança na data das partidas, porém, não se descarta a realização de jogos-treino para manter o ritmo.

Já o Brasil de Pelotas terá um impacto menor. O Xavante folga na terceira rodada, no dia 1º de outubro, e só volta a ter o calendário alterado no dia 29 do mesmo mês, quando enfrentaria o São José.

A diferença é que, antes disso, o Brasil encara o Internacional em 22 de outubro, no Bento Freitas, e na sequência pode direcionar todo o foco para o Bra-Pel 370. O Pelotas ainda terá o Juventude como adversário antes do clássico.

O Bra-Pel 370 está marcado para 5 de novembro, no Bento Freitas.

Tabela do Brasil de Pelotas na Copa FGF:

1ª rodada | 17/9 - Brasil-Pel x Gaúcho – Bento Freitas

2ª rodada | 24/9 - Juventude x Brasil-Pel – Homero Soldatelli

3ª rodada | Folga do Brasil

4ª rodada | 8/10 - Brasil-Pel x São Gabriel – Bento Freitas

5ª rodada | 15/10 - Aimoré x Brasil-Pel – Cristo Rei

6ª rodada | 22/10 - Brasil-Pel x Internacional – Bento Freitas

7ª rodada | 29/10 - São José x Brasil-Pel (Jogo cancelado)

8ª rodada | 5/11 - Brasil-Pel x Pelotas – Bento Freitas

9ª rodada | 12/11 - Esportivo x Brasil-Pel – Montanha dos Vinhedos

Tabela do Pelotas na Copa FGF:

1ª rodada | 17/9 - Aimoré x Pelotas – Cristo Rei

2ª rodada | 24/9 - Pelotas x Internacional – Boca do Lobo

3ª rodada | 1º/10 - São José x Pelotas – (Jogo cancelado)

4ª rodada | Folga do Pelotas

5ª rodada | 15/10 - Pelotas x Esportivo – Boca do Lobo

6ª rodada | 22/10 - Gaúcho x Pelotas – Arena Be8

7ª rodada | 29/10 - Pelotas x Juventude – Boca do Lobo

8ª rodada | 5/11 - Brasil-Pel x Pelotas – Bento Freitas