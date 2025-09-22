Descida oficial de skate na megarrampa do CAFF tem data definida

A descida oficial de skate na megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), enfim, tem data definida para que Sandro Dias, o Mineirinho, "drope" do alto do prédio.

Conforme informado pela Red Bull, marca de bebidas energéticas promotora da ação, o evento será na próxima quinta-feira (25), a partir do meio-dia.

A ação, no entanto, não será aberta ao público por questões de segurança do atleta, mas terá transmissão do SporTV 2, da ge.tv e nos canais da Red Bull.

— Esse é um sonho que eu tenho há mais de 10 anos, que eu compartilho com a galera do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, e que estou me preparando para realizar. Eu estive na cidade realizando testes na rampa, tenho feito outras preparações específicas ao longo dos últimos meses, estou cada dia mais confiante. Acredito que esse momento vai ser histórico e vamos levar o skate para um patamar nunca visto antes — conta Mineirinho.

Esse é um sonho que eu tenho há mais de 10 anos, que eu compartilho com a galera do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, e que estou me preparando para realizar MINEIRINH0 Skatista que descerá a megarrampa

O skatista paulista tentará alcançar recordes mundiais na descida da próxima quinta. Ele buscará estabelecer dois recordes mundiais: o maior drop-in da história e a velocidade máxima alcançada em um skate padrão. Autoridades do Guinness World Records™ estarão presentes para verificar a tentativa.

O edifício de 88m91cm apresenta um desafio muito além dos recordes atuais. Dias começará com uma queda de 30m — já mais alta do que uma megarrampa padrão de 23m— antes de desafiar os limites do esporte com múltiplas tentativas em alturas crescentes de até 75m.

A ideia, como dita por Mineirinho, nasceu de um sonho do atleta de mais de uma década. De lá para cá, foram anos de estudo e meses de preparação física e técnica. Durante os treinos, o skatista usou coletes com mais de 40kg para simular os efeitos de Força-G no corpo e testou altas velocidades em pistas de asfalto para simular o impacto dos ventos e entender a estabilização do skate.

Em alguns treinamentos, utilizou o apoio de motos da para que pudesse alcançar velocidades superiores a 120km/h.