A descida oficial de skate na megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) tem data definida para que Sandro Dias, o Mineirinho, "drope" do alto do prédio.
Conforme informado pela Red Bull, marca de bebidas energéticas promotora da ação, o evento será na quinta (25), a partir do meio-dia.
A ação, no entanto, não será aberta ao público por questões de segurança do atleta, mas terá transmissão do SporTV 2, da ge.tv, nos canais da Red Bull, e acompanhamento em tempo real em GZH.
Horário e onde assistir à descida da megarrampa de skate do CAFF
- Dia e horário: quinta (25), meio-dia
- Onde assistir: SporTV 2, ge.tv e os canais da Red Bull anunciam transmissão. GZH fará o acompanhamento em tempo real.