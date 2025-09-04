Depay dá assistência, mas Holanda cede empate à Polônia e perde os 100% nas Eliminatórias

Não foi uma apresentação primorosa, longe disso, mas Memphis Depay mostrou na seleção holandesa que chegará em condições físicas de ajudar o Corinthians no confronto de volta da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, dia 10, na Neo Química Arena - fez 1 a 0 na ida. O camisa 10 se movimentou bem em Feyenoord, fez tabelas, trombou com defensor, roubou bola, sofreu faltas e deu a assistência do gol que abriu o placar na igualdade por 1 a 1 diante da Polônia, derrubando os 100% de aproveitamento da seleção laranja nas Eliminatórias Europeias. Mesmo com tropeço em seus domínios, o resultado ainda valeu a liderança do disputado Grupo G, com tríplice sete pontos com poloneses e finlandeses.

Em dia de boa disposição em campo, Depay jogou por 77 minutos nesta quinta-feira. Ele deixou o gramado para a entrada de Weghorst, aplaudido pela torcida. É o jogador mais experiente a defender seu país e o máximo artilheiro, ao igualar na rodada passada das Eliminatórias os 50 gols do centroavante Van Persie.

O ídolo local podia ter se isolado na artilharia no começo do segundo tempo, quando entrou atuando mais adiantado. Após roubada de bola na área, Dumfries cruzou pra retribuir a assistência, mas o zagueiro tirou o gol de Memphis com corte quase em cima da linha. O camisa 10 ainda lamentou a bola na rede, pelo lado de fora, de Xavi Simons, depois de dançar para cima do marcador e dar belo e preciso passe ao camisa 7, que errou o alvo.

Logo após a saída de Depay, a Polônia chegou ao empate. Bobeada da defesa, Matty Cash recebeu livre na área e mandou um bomba, no ângulo, sem chances para o goleiro Verbruggen. O lance só foi validado após consulta ao VAR, que flagrou o polonês na mesma linha do último defensor.

Em um Grupo G embolado, com holandeses e poloneses fazendo confronto direto para desbancar a então líder Finlândia, com sete, um triunfo em Feyenoord era de vital importância na luta pela vaga direta à Copa do Mundo de 2026.

Ciente disso, o técnico Ronald Koeman manteve o esquema bastante ofensivo, com Depay se alternando com o centroavante Gapko na frente. O astro corintiano tinha liberdade para atacar, mas por vezes aparecia como o armador, com auxílio de Xavi Simons e Reijnders.

A movimentação contínua era a arma para furar a retranca polonesa. Se não sofria atrás, as chances dos mandantes eram raras - carimbou a trave no início -, com a defesa se sobressaindo até os 28 minutos. E a bola parada se fez decisiva. Memphis assumiu a cobrança do escanteio, levando o braço para indicar a jogada e mandou na segunda trave, na qual Dumfries apareceu livre e cabecear às redes.

Carente de ritmo após ficar quase um mês afastado dos gramados pelo Corinthians por causa de lesão muscular, Memphis se mostrou à vontade em campo, a todo momento pedindo bola e arriscando tabelas. O fôlego, aparentemente, não será problemas para a volta da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

Antes, a Holanda retorna a campo pelas Eliminatórias da Europa no domingo, quando visita a Lituânia e mais uma vez deve ter o corintiano em campo. Dorival Júnior aguarda a chegada de seu 10 para as atividades de terça-feira, quando fará o apronte final de olho na definição da vaga às semifinais da Copa do Brasil.

BÉLGICA GOLEIA NO GRUPO J

Em outra chave com disputa acirrada, a Bélgica goleou por 6 a 0 o saco de pancadas Liechtenstein, fora de casa, mantendo-se na caça do líder País de Gales (fez 1 a 0 no Casaquistão) e do vice-líder Montenegro, ao chegar aos sete pontos em três rodadas. Os galeses somam 10, mas já atuaram em cinco oportunidades, enquanto os montenegrinos, com oito, têm quatro partidas disputadas.