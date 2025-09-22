Dembélé ganha a Bola de Ouro de 2025

Dembéle com a Bola de Ouro. Franck FIFE / AFP

O francês Ousmane Dembélé é o melhor jogador de futebol do mundo. A escolha do atleta do PSG foi anunciada nesta segunda-feira (22), em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. Ele é o sexto representante da França a conquistar o prêmio - antes dele ganharam Raymond Kopa (1958), Michel Platini (três vezes - 1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022).

Depois de despontar no Borussia Dortmund e oscilar no Barcelona, Dembélé chegou a um PSG em reformulação em 2023 para conduzir o time à inédita conquista da Champions League na temporada 2024/2025.

No mesmo período, o clube comandado por Luis Enrique, o melhor treinador conforme a premiação, ganhou a Ligue 1 e a Copa da França, além de ter sido finalista do Mundial de Clubes. Na última temporada, o francês disputou 53 jogos, marcando 35 gols e distribuindo 14 assistências. A escolha, feita por jornalistas de todo o mundo selecionados ao júri, levou em consideração justamente a temporada 2024/2025.

Com a conquista, a França chega a oito prêmios, empatando com a Argentina no topo dos países mais premiados. O país sul-americano foi premiado todas as vezes com o mesmo jogador: Lionel Messi.

O brasileiro Raphinha ficou na quinta posição. Seu companheiro de time e um dos favoritos ao prêmio, Yamal foi o segundo colocado. O jovem também ganhou o prêmio de melhor jogador sub-21. Na segunda posição no ano passado, Vini Jr. ficou na colocação de número 16 na premiação deste ano.

Os vencedores

Masculino

Melhor jogador do Mundo: Ousmane Dembélé (PSG e França)

Troféu Kopa (melhor jogador sub-21 do mundo): Laminel Yamal (Barcelona e Espanha)

Troféu Yashin (melhor goleiro): Donnarumma (PSG, hoje no Manchester City, e Itália)

Troféu Gerd Müller (artilheiro): Viktor Gyökeres (Sporting, hoje no Arsenal, e Suécia)

Troféu Johan Cruyff (melhor treinador): Luis Enrique (PSG)

Melhor clube do mundo: PSG (França)

Feminino

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha)

Troféu Kopa (melhor jogadora sub-21 do mundo): Vicky López (Barcelona e Espanha)

Troféu Yashin (melhor goleira): Hannah Hampton (Chelsea e Inglaterra)

Troféu Gerd Müller (artilheira): Ewa Pajor (Barcelona e Polônia)

Troféu Johan Cruyff (melhor treinadora): Sarina Wiegman (seleção da Inglaterra)

Melhor clube do mundo: Arsenal (Inglaterra)

Prêmio Sócrates (engajamento social)

Fundación Xana (suporte e assistência a crianças e adolescentes afetados por diferentes tipos de câncer)

