Dembélé e Vitinha "merecem" Bola de Ouro, diz Rodri

O meio-campista espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, afirmou neste sábado (6) que os jogadores do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé e Vitinha, campeões europeus, "merecem" sucedê-lo na premiação individual.

"Por simpatia, eu adoraria que o vencedor fosse Lamine (Yamal) ou Pedri, mas se basearmos no mérito esportivo e no desempenho da temporada, Ousmane (Dembélé) ou Vitinha merecem", declarou Rodri em entrevista coletiva neste sábado, às vésperas do segundo jogo da 'Roja' pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Turquia.

"É difícil julgar, porque obviamente tenho preferências pelos meus companheiros. Mas também devo dizer que o Paris Saint-Germain foi o melhor time da temporada, então seria difícil não dar o prêmio a um jogador dessa equipe. Também estou feliz por Luis (Enrique, técnico) e Fabián (Ruiz)", acrescentou.

Nove jogadores do Paris Saint-Germain, que conquistaram a histórica 'quádrupla coroa" (Liga dos Campeões, Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa), estão entre os 30 indicados à Bola de Ouro, cujo vencedor será anunciado em Paris no dia 22 de setembro.

Dembélé, grande favorito ao lado do prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, terá a companhia de seus colegas Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz e Gianluigi Donnarumma, contratado pelo Manchester City.