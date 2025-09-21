Gigantes europeus vencem e definem os primeiros jogos das quartas de final do Mundial de vôlei masculino

Italiano Michieletto supera bloqueio argentino. Volleyball World / Divulgação

Os dois primeiros confrontos das quartas de final do Campeonato Mundial de vôlei masculino estão definidos e irão reunir quatro seleções da Europa.

Neste domingo (21), nas Filipinas, a quatro vezes campeã e atual defensora do título Itália fez 3 a 0 sobre a Argentina, parciais de 25/23, 25/20 e 25/22, em jogo que teve 1h37min de duração.

Favorita ao título, a seleção italiana contou com a inspiração do trio Alessandro Michieletto, Yuri Romanò e Mattia Bottolo, que juntos marcaram 42 pontos.

— Estou feliz porque jogamos muito, muito bem contra uma equipe incrível em uma partida de oitavas de final muito difícil hoje. Acho que a Argentina mostrou um nível incrível, mas melhoramos nosso nível em relação à fase de grupos. Toda partida em um Mundial é incrivelmente difícil. Vimos muitas surpresas, mas a Itália continua aqui, em Manila, e espero que possamos ficar mais uma semana — disse o ponta Michieletto à Volleyball TV.

Revanche nas quartas

Ferre Reggers é o grande nome sa seleção belga. Volleyball World / Divulgação

Os italianos terão direito a uma revanche da fase de grupos nas quartas de final. A equipe comandada por Ferdinando De Giorgi vai enfrentar a Bélgica, que na primeira etapa do Mundial surpreendeu e venceu a Itália por 3 a 2.

Neste domingo, os belgas eliminaram outra surpresa do campeonato, a Finlândia, por 3 a 0 (25/21, 25/17 e 25/21). O bloqueio belga desequilibrou a partida com oito pontos contra um dos finlandeses.

Com 20 acertos, o oposto Ferre Reggers foi o principal pontuador dos Dragões Vermelhos e da partida. Outro destaque da Bélgica foi o ponteiro Sam Deroo, com 19 pontos marcados.

Polônia segue na briga por quarta final seguida

Poloneses lutam venceram duas das três últimas edições. Volleyball World / Divulgação

Finalista das três últimas edições e bicampeã em 2014 e 2018, a Polônia venceu o Canadá, no sábado (20), por 3 a 1 (25/18, 23/25, 25/20 e 25/14).

Superior, a seleção polonesa ainda contou com 35 erros cometidos pelos canadenses, que tiveram o maior pontuador da partida, o oposto Sharone Vernon-Evans que fez 23 pontos.

A seleção polonesa enfrentará nas quartas de final a Turquia, que fez 3 a 1 (27/29, 25/23, 25/16 e 25/19) na Holanda.

Esta é a primeira vez que os turcos chegam a esta etapa da competição. Com 28 pontos, o oposto Adis Lagumdzija liderou o ataque da equipe comandada pelo ex-jogador sérvio Slobodan Kovac, campeão olímpico em Sydney 2000 e bronze em Atlanta 1996.

Outros jogos das oitavas de final

Segunda-feira (22)

4h30min - Bulgária x Portugal

9h - EUA x Eslovênia

Terça-feira (23)

4h30min - Tunísia x República Tcheca

9h - Sérvia x Irã

* Horário de Brasília.

Quartas de final

Itália x Bélgica

Polônia x Turquia

Bulgária ou Portugal x Eslovênia ou EUA

República Tcheca ou Tunísia x Irã ou Sérvia