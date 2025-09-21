Gigantes europeus vencem e definem os primeiros jogos das quartas de final do Mundial de vôlei masculino

Os dois primeiros confrontos das quartas de final do Campeonato Mundial de vôlei masculino estão definidos e irão reunir quatro seleções da Europa.
Neste domingo (21), nas Filipinas, a quatro vezes campeã e atual defensora do título Itália fez 3 a 0 sobre a Argentina, parciais de 25/23, 25/20 e 25/22, em jogo que teve 1h37min de duração.
Favorita ao título, a seleção italiana contou com a inspiração do trio Alessandro Michieletto, Yuri Romanò e Mattia Bottolo, que juntos marcaram 42 pontos.
— Estou feliz porque jogamos muito, muito bem contra uma equipe incrível em uma partida de oitavas de final muito difícil hoje. Acho que a Argentina mostrou um nível incrível, mas melhoramos nosso nível em relação à fase de grupos. Toda partida em um Mundial é incrivelmente difícil. Vimos muitas surpresas, mas a Itália continua aqui, em Manila, e espero que possamos ficar mais uma semana — disse o ponta Michieletto à Volleyball TV.
Revanche nas quartas
Os italianos terão direito a uma revanche da fase de grupos nas quartas de final. A equipe comandada por Ferdinando De Giorgi vai enfrentar a Bélgica, que na primeira etapa do Mundial surpreendeu e venceu a Itália por 3 a 2.
Neste domingo, os belgas eliminaram outra surpresa do campeonato, a Finlândia, por 3 a 0 (25/21, 25/17 e 25/21). O bloqueio belga desequilibrou a partida com oito pontos contra um dos finlandeses.
Com 20 acertos, o oposto Ferre Reggers foi o principal pontuador dos Dragões Vermelhos e da partida. Outro destaque da Bélgica foi o ponteiro Sam Deroo, com 19 pontos marcados.
Polônia segue na briga por quarta final seguida
Finalista das três últimas edições e bicampeã em 2014 e 2018, a Polônia venceu o Canadá, no sábado (20), por 3 a 1 (25/18, 23/25, 25/20 e 25/14).
Superior, a seleção polonesa ainda contou com 35 erros cometidos pelos canadenses, que tiveram o maior pontuador da partida, o oposto Sharone Vernon-Evans que fez 23 pontos.
A seleção polonesa enfrentará nas quartas de final a Turquia, que fez 3 a 1 (27/29, 25/23, 25/16 e 25/19) na Holanda.
Esta é a primeira vez que os turcos chegam a esta etapa da competição. Com 28 pontos, o oposto Adis Lagumdzija liderou o ataque da equipe comandada pelo ex-jogador sérvio Slobodan Kovac, campeão olímpico em Sydney 2000 e bronze em Atlanta 1996.
Outros jogos das oitavas de final
Segunda-feira (22)
- 4h30min - Bulgária x Portugal
- 9h - EUA x Eslovênia
Terça-feira (23)
- 4h30min - Tunísia x República Tcheca
- 9h - Sérvia x Irã
* Horário de Brasília.
Quartas de final
- Itália x Bélgica
- Polônia x Turquia
- Bulgária ou Portugal x Eslovênia ou EUA
- República Tcheca ou Tunísia x Irã ou Sérvia