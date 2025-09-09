De virada, Laura Pigossi vence na estreia do SP Open e pode pegar Bia Haddad na 2ª  rodada

Pigossi vibra com vitória. Fotojump / Divulgação/SP Open

Segunda melhor brasileira no ranking mundial, a paulista Laura Pigossi está classificada para as oitavas de final do SP Open, torneio da série 250 da WTA, que está sendo disputado no Parque Villalobos, em São Paulo.

Nesta terça-feira (9), na Quadra Maria Esther Bueno, a tenista de 31 anos derrotou a estadunidense Elizabeth Mandlik, de virada, parciais de 2/6, 6;3 e 6/4, em 2h33min de partida.

— Aceitei o fato de que não estava jogando o meu melhor e que tinha que lutar com o que tinha, chamar a torcida e botar mais uma bola na quadra. Estou muito feliz de avançar — disse Pigossi, que afirmou não ter ficado contente com seu desempenho.

Medalhista de bronze nas duplas, nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, ao lado de Luisa Stefani, Pigossi é a número 193 do ranking mundial de simples da WTA e terá como adversária de segunda rodada, quem vencer o confronto entre Bia Haddad Maia, principal favorita do torneio, e a italiana Miriana Tona, que se enfrentam ainda nesta terça.