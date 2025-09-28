De virada, Calderano vence japonês e estreia com vitória no China Smash

Calderano é o número 3 do mundo. ITTF World / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano começou com vitória no China Smash, último torneio da mais importante série do circuito internacional de tênis de mesa.

Neste domingo (28), em Pequim, ele derrotou o japonês Hiroto Shinozuka, 28º do mundo, por 3 a 1 (6/11, 11/6, 11/5 e 11/8), em 35 minutos de jogo e está classificado para a segunda rodada.

— Ele (Shinozuka) é um jogador forte, precisei de um tempo para encontrar o meu ritmo. Foi importante me manter bem mentalmente, o primeiro set foi muito duro. Então, acho que fiz um bom trabalho e estou muito satisfeito com a forma como joguei nos outros sets — avaliou o brasileiro, que é o terceiro do ranking mundial.

O próximo rival de Calderano será um velho conhecido, o francês Simon Gauzy (18º), que bateu o cazaque Kirill Gerassimenko (82º) por 11/9, 11/8 e 17/15.

— Nós somos grandes amigos e treinamos juntos por muitos anos. Vai ser divertido jogar mais uma vez contra ele, não vejo a hora de nos encontrarmos na mesa — projetou Hugo Calderano, que chegou à final de seis dos últimos sete torneios disputados, com quatro títulos conquistados.

Sistema de disputa

Todas as disputas do China Smash acontecerão em sistema de eliminatória simples. As partidas individuais serão realizadas em melhor de 5 sets até as oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão em melhor de 7 sets.

Premiação

O China Smash distribuirá US$ 2,05 milhões (R$ 10,9 milhões) em premiações. Os campeões ficarão com 2 mil pontos no ranking mundial e US$ 135.000 (R$ 722,3 mil).















