De Bruyne brilha e Bélgica goleia Cazaquistão (6-0) pelas Eliminatórias

A Bélgica goleou o Cazaquistão por 6 a 0 neste domingo (7), em Bruxelas, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, graças, em grande parte, ao inspirado Kevin De Bruyne, que marcou dois gols e deu duas assistências.

Em dois minutos na reta final do primeiro tempo, o meia-atacante do Napoli abriu o placar aos 42 minutos e em seguida uma assistência para Doku (44'), confirmando no placar o domínio absoluto dos 'Diabos Vermelhos' (20 chutes a gol no primeiro tempo).

Três dias após aplicar outra goleada por 6 a 0 na visita ao Liechtenstein, os jogadores comandados pelo técnico Rudi Garcia continuaram a melhorar seu ataque com um gol de Nicolas Raskin no início da segunda etapa (51').

Doku balançou a rede pela segunda vez após outro passe de "KDB" (60'), que então fez seu segundo na reta final (84'), antes do último gol da partida, marcado por Thomas Meunier (87').

Na classificação do grupo, a Bélgica (10 pontos) está empatada com o País de Gales e um ponto atrás da Macedônia, embora com um jogo a menos que essas duas seleções, que serão as adversárias dos belgas em um mês de outubro decisivo.

No total, 16 seleções europeias vão disputar a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá, que pela primeira vez na história terá 48 participantes.

Os 12 vencedores de cada grupo se classificam diretamente, e as quatro vagas restantes são determinadas por play-offs envolvendo os 12 segundos colocados das chaves.