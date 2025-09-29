Das crises de riso ao choro no adeus a Antero: relembre momentos marcantes de Paulo Soares

O jornalista Paulo Soares, o Amigão, morreu nesta segunda-feira, aos 63 anos, e deixou muitas memórias nos telespectadores da ESPN, canal esportivo no qual trabalhou por três décadas. A causa da morte não foi divulgada. O velório acontece das 13h às 17h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo.

As principais lembranças relacionadas ao jornalista costumam ser os momentos de descontração vividos ao lado de Antero Greco - morto em maio do ano passado - na bancada do Sportcenter. A trajetória de Amigão, contudo, passa também por emblemáticos acontecimentos esportivos e foi repleta de fortes emoções.

DESPEDIDA DE ANTERO E A FÉ EM NOSSA SENHORA APARECIDA

A morte do parceiro Antero Greco, em maio de 2024, provocou momento de grande emoção ao vivo, durante edição do SportCenter. Paulo Soares, que estava afastado desde a pandemia por causa de problemas de saúde, um deles na coluna, fez uma participação no programa por telefone e emocionou os colegas ao falar sobre a fé de Antero e brincar com o fanatismo dele pelo Palmeiras

"O Antero quase foi padre, bateu na trave. Ele era muito religioso, devoto de Nossa Senhora Aparecida, como eu sou. Eu disse isso: Nossa Senhora Aparecida está te recebendo no seu lindo Bom Retiro. Ele começou no Bom Retiro (bairro onde Antero nasceu em São Paulo) e está voltando para esse lindo bom retiro. É isso aí, e daqui a pouco a gente vai lá, da um último abaixo, um último beijo. E o legal é que ele acaba de mandar para mim que ele percebeu que o céu é verde, não é azul", disse, com a voz embargada nas palavras finais.

GOL 100 DE ROGÉRIO CENI

Torcedor do São Paulo, Paulo Soares teve o privilégio de narrar o centésimo de Rogério Ceni com a camisa tricolor, marcado contra o rival Corinthians, em 2011. "Cem! Cem! Cem. Centésimo! Centésimo! Centésimo", bradou o narrador antes de emendar o grito do gol da consagração do goleiro artilheiro.

AS CRISES DE RISO COM ANTERO GRECO

O jeito irreverente e as risadas da dupla Antero e Amigão ao anunciar ou comentar uma notícia durante o telejornal SportsCenter, da ESPN, contagiavam os espectadores. A parceria começou no ano 2000 e ficou marcada por ser descontraída sem abrir mão do profissionalismo.

Assim surgiram momentos como o do fatídico "Louis Picamoles". Em 2013, o programa repercutia a Copa do Mundo de Rugby quando o nome de um dos destaques da seleção francesa no esporte foi o estopim para um ataque de risos da dupla.

Amigão e Antero viriam a protagonizar uma cena semelhante três anos depois, em 2016. Porém, dessa vez, o nome do jogador de futebol argentino Milton Caraglio, que tinha sido sondado pelo São Paulo, foi o motivo.

Em entrevista ao Estadão, em 2021, Paulo Soares sintetizou qual era o grande mérito de seu trabalho com Antero no SportCenter. "Percebemos que falamos para todos. Homens, mulheres, garotinhos, garotas. Isso tudo passa pela espontaneidade. Conseguimos criar um elo de carinho e respeito, atingindo todas as classes e ideias", opinou na ocasião.

COPA DO MUNDO NA SBT

Além da experiência na TV fechada, Paulo Soares fez sua voz ser ouvida a um público maior durante o período em que trabalhou no SBT, entre 1998 e 2003. No ano em que chegou, narrou a Copa do Mundo e fazia parte de uma equipe de narradores que contava com Silvio Luiz como grande estrela, além de nomes como Téo José e Oscar Ulisses.

Durante a experiência, Amigão teve Milton Neves e Osmar de Oliveira como companheiros nos comentários. Uma de suas narrações foi na semifinal entre França e Itália, na qual os italianos foram eliminados nos pênaltis pelos franceses, que se tornariam campeão em final contra o Brasil.

BRIGA COM TRAJANO

Paulo Andrade também é lembrado por um raríssimo momento de irritação no ar. Em 2006, após breve desentendimento com José Trajano sobre qual seria o próximo tema a ser abordado no Linha de Passe, abandonou o programa.

À época, o ocorrido foi tratado com bastante cuidado pela ESN. Não à toa, foi publicado no site oficial da emissora um vídeo em que os dois apareciam juntos dando explicações.