Esportes

Especial Amadores Profissionais
Notícia

Da "casinha do Shrek" para as telas: pagodeiro Vandreco e funkeiro Massena ganham a vida transmitindo futebol

Vandrey Jardim de Quevedo e Gabriel Massena transmitem jogos de futebol 7 com direito a VAR na zona sul de Porto Alegre

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

Jefferson Botega

Imagens

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS