Da campanha épica no Mundial à queda melancólica para o Lanús: como foi a passagem de Renato Portaluppi pelo Fluminense

São 81 dias que separam a classificação épica do Fluminense à semifinal do Mundial de Clubes para a melancólica eliminação para o Lanús pela Sul-Americana, nesta terça-feira (23).

A queda nas quartas de final da Sul-Americana para o Lanús, na terça-feira (23), resultou no pedido de demissão de Renato Portaluppi do cargo de treinador.

Idas e vindas

O trabalho começou em 3 de abril de 2025, teve seu ápice no torneio de clubes realizado nos Estados Unidos, sobreviveu a uma forte crise após o Mundial, a qual foi estancada com a classificação na Copa do Brasil contra o Inter, mas não seguiu por desejo do treinador.

Renato Portaluppi se incomodou com as críticas da torcida do Fluminense no Maracanã. Houve gritos de “burro” direcionados ao técnico. Ao chegar ao vestiário, ele desabafou que o futebol brasileiro está “insuportável” e voltou a citar as críticas recebidas nas redes sociais.

RENATO PORTALUPPI Ex-técnico do Fluminense Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim

O treinador decidiu pedir demissão, mas compareceu normalmente à coletiva. A ideia inicial era não anunciar o desligamento à imprensa, mas o técnico revelou sua decisão na última resposta, após uma coletiva tensa. O clube publicou uma nota oficial curta 27 minutos depois do anúncio feito por Portaluppi na coletiva.

Melhor brasileiro no Mundial

A quinta passagem do treinador pelo Fluminense ficará marcada pela campanha épica no Mundial de Clubes. O clube carioca era tido como o brasileiro com menor chance de surpreender, mas calou a todos.

Avançou na fase de grupos, após empatar sem gols contra o Borussia Dortmund — tendo chances de ter vencido. Nas oitavas de final, quando a maioria acreditava que o Fluminense cairia diante da Inter de Milão, uma aula tática de Portaluppi. O 2 a 0 no atual vice-campeão da Champions League e classificação para as quartas de final.

Nessa fase, o Flu enfrentou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que acabara de eliminar o Manchester City. Mais uma vez o treinador montou seu time para se defender bem e ser letal no ataque. 2 a 1 e vaga confirmada na semifinal contra o Chelsea.

Nesse ponto da competição, o Fluminense já poderia se considerar um campeão. Foi o melhor brasileiro da competição, a frente de Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Ademais, os cariocas já estavam entre os quatro melhores clubes do mundo.

A derrota de 2 a 0 para o Chelsea não apagou a ótima campanha. Mais do que isso, deu esperança para a torcida de que era possível sonhar com títulos em 2025.

Crises pós-Mundial

O que se viu, no entanto, foram mais momentos de instabilidade. Quatro derrotas seguidas pós-Mundial e uma crise interna. Alguns jogadores e lideranças do elenco começaram a manifestar internamente insatisfação com determinadas escolhas do treinador, como o rodízio excessivo realizado no elenco e a falta de orientações mais detalhadas para solucionar problemas.

A crise foi estancada em jogos contra a dupla Gre-Nal, principalmente o Inter. Na Copa do Brasil, o Fluminense eliminou o Colorado nas oitavas de final, com vitória em Porto Alegre e empate no Maracanã. Já contra o Grêmio, o clube carioca voltou a vencer no Brasileirão com 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Instabilidade

Porém, o momento de instabilidade voltou após eliminação na Copa do Brasil diante do Bahia. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense oscilava, mas a grande esperança era o título da Sul-Americana.

Contra o Lanús, a equipe de Portaluppi voltou viva da Argentina, com 1 a 0 contra. No Maracanã, a tendência era de reviravolta. Até começou bem o jogo, com um gol no primeiro tempo. No entanto, na segunda etapa ocorreu o empate e o Fluminense não teve forças para buscar a classificação.

O trabalho de Renato Portaluppi se encerra com 42 jogos, 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas.