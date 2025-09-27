Crystal Palace x Liverpool pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Crystal Palace e Liverpool se enfrentam neste sábado (27), às 11h, pela sexta rodada da Premier League O jogo ocorre no Selhurst Park, em Londres.
Escalações para Crystal Palace x Liverpool
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guéhi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Devenny, Kamada; Mateta. Técnico: Oliver Glasner
Liverpool: Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo, Szoboszlai; Isak. Técnico: Arne Slot
Arbitragem para Crystal Palace x Liverpool
Chris Kavanagh auxiliado por Dan Cook e Adam Nunn. VAR: Matt Donohue.
Onde assistir a Crystal Palace x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.