Cruzeiro x Atlético-MG: tudo sobre o jogo pela Copa do Brasil. Arte GZH

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h30min, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte.

A Raposa tem vantagem ao vencer o confronto de ida por 2 a 0, fora de casa.

Escalações para Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Gabigol (Kaio Jorge). Técnico: Leonardo Jardim

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu (Reinier) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem para Cruzeiro x Atlético-MG

Rafael Klein (RS), auxiliado por Rodrigo Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR). VAR: Rodrigo Ferreira (SC)

Onde assistir à Cruzeiro x Atlético-MG

A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime

Acompanhe Cruzeiro x Atlético-MG em tempo real