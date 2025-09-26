Crespo diz que São Paulo foi melhor que a LDU nas duas partidas: 'Dois mais dois deu sete'

As derrotas por 2 a 0 em Quito e por 1 a 0 no MorumBis, que culminaram na eliminação do São Paulo para a LDU na Libertadores, não foram resultados correspondentes ao futebol apresentado pelo time paulista, segundo análise do treinador Hernán Crespo. "Dois mais dois deu sete", disse o argentino na coletiva de imprensa pós-jogo para traduzir seu sentimento.

O São Paulo criou chances e levou perigo ao time equatoriano, mas pecou bastante na conclusão das jogadas. Sofrer um gol aos 40 minutos do primeiro tempo e ver o agregado se alterar para 3 a 0 aos adversários matou o ímpeto tricolor.

"É uma noite de muita dor, porque ao final do dia o grupo de jogadores não concretizou tudo o que criou. Com todas as dificuldades que o grupo tem no dia a dia, sempre tenta o melhor. Nessa situação, normalmente o futebol coloca as coisas como devem ser no tempo. Futebol não é matemática. Dois a dois às vezes é quatro, hoje foi sete", afirmou, repetindo a frase anterior.

Ao fazer uma avaliação mais ampla do trabalho feito até aqui, como substituto de Luis Zubeldía, Crespo deixou o drama da eliminação de lado. Preferiu destacar o ponto do qual saiu ao assumir o time, especialmente no Brasileirão, e onde está agora.

"Pelo objetivo que a gente chegou, é muito mais que positivo. Se falava em rebaixamento. Vocês sabem como saímos da Copa do Brasil. Se lembrem como era a situação real como chegamos aqui. Podemos ter uma nova oportunidade de Libertadores para o próximo ano. Acreditar e ser positivo é difícil. Temos dores e estamos mal", disse.

O São Paulo ocupa a sétima colocação, com 35 pontos, a sete do G-4 e a dois do G-6. A missão de conquistar vaga na Libertadores de 2026, portanto, não é impossível, mas o treinador prevê um desafio ao lidar com a parte psicológica dos atletas.