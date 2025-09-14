Crawford vence Canelo por decisão unânime e é campeão indiscutível em três categorias do boxe

Crawford comemora vitória. SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Terence "Bud" Crawford escreveu um capítulo histórico no boxe mundial na madrugada deste domingo (14). Diante de 70.482 torcedores que apoiavam Canelo Álvarez no Allegiant Stadium, em Las Vegas, o estadunidense venceu o adversário por decisão unânime (116-112, 115-113 e 115-113) e se consagrou campeão dos super-médios.

Com o triunfo, Crawford, de 37 anos, passou a deter os títulos da WBA, WBC, WBO e IBF, além do cinturão da The Ring Magazine. Mais que isso: tornou-se o primeiro homem na era dos quatro cinturões a ser campeão indiscutível em três divisões diferentes, após repetir o feito nos super-leves e nos meio-médios. Invicto, agora ele soma 42 vitórias em 42 lutas, sendo 31 por nocaute.

O combate foi marcado pelo contraste de estilos. Mais rápido e leve, Crawford usou movimentação constante para controlar os primeiros rounds e evitar os golpes potentes de Canelo. O mexicano reagiu no quinto assalto, mas viu o rival retomar o domínio no sexto, com combinações mais longas e precisas.

A partir daí, o estadunidense seguiu mais firme diante do rival e passou a trocar na curta distância, percebendo a queda de intensidade do adversário. Nos últimos rounds, aumentou o ritmo e reforçou a vantagem, garantindo sem contestação a vitória após 12 assaltos.

Para Canelo, 35 anos, foi a terceira derrota na carreira, que registra ainda 63 vitórias e dois empates. O mexicano perdeu todos os cinturões que defendia desde 2021 e viu sua sequência de seis vitórias seguidas ser interrompida.