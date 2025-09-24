Corinthians lança nova camisa e pode estrear a novidade contra o Flamengo na Neo Química

O Corinthians está de roupa nova e o terceiro uniforme deverá ser exibido no confronto com o Flamengo, neste domingo, na Neo Química, pelo Campeonato Brasileiro. O lançamento traz camisa e calção nas cores preta e laranja realçando também o escudo do clube.

O novo fardamento tem design baseado na coleção "Total 90", que engloba outras agremiações atendidas pela fornecedora de material esportivo nos anos 2000. A camisa traz o escudo corintiano em tom laranja no lado esquerdo do peito enquanto o logotipo da Nike aparece no lado direito.

"A nova camisa III do Timão resgata não só um elenco inesquecível, mas uma Era. A Era Total 90", divulgou a Nike em seu site oficial sobre a novidade.

A ideia de fazer a estreia da camisa contra o Flamengo é explorar a força das duas maiores torcidas e ganhar uma maior audiência. As novas peças têm previsão de lançamento para esta semana.

Esta não é a primeira vez que o time paulista lança o seu terceiro uniforme contra o Flamengo. Em 2020, os dois times se encontraram, mas o resultado foi decepcionante: goleada de 5 a 1 para os cariocas na casa corintiana.