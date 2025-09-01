Corinthians define logística para contar com retorno de Hugo Souza para Copa do Brasil

O Corinthians definiu a logística para contar com Hugo Souza na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, 10, contra o Athletico-PR. O goleiro, convocado pela seleção brasileira, está relacionado para o duelo no dia anterior, contra a Bolívia, em El Alto. Para garantir a volta do atleta a tempo, o clube alvinegro irá fretar um voo logo após a partida das Eliminatórias, somente para seu retorno.

A preocupação do Corinthians quanto à logística se iniciou na última semana, após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterar a data do confronto com o Athletico-PR, pelas oitavas da Copa do Brasil. Inicialmente marcada para 11 de setembro, o duelo precisou ser adiantado em um dia, em função do calendário do Fluminense na Copa Sul-Americana.

O Corinthians aguardava uma definição da seleção brasileira para definir o plano estratégico para contar com Hugo Souza. Em geral, após os duelos na Bolívia, a tendência é de um retorno imediato da delegação ao Brasil, para mitigar os efeitos da altitude. O clube, no entanto, optou por promover o retorno do goleiro por conta própria.

A partida acontece às 20h30 (de Brasília), uma hora mais cedo do que o comum para mitigar os efeitos da altitude. Menos de 24 horas após o apito final, Hugo Souza precisaria estar na Neo Química Arena para a decisão com o Corinthians. O goleiro viaja nesta semana à Granja Comary. Além da Bolívia, o Brasil enfrentará o Chile no dia 4, no Maracanã.

Além de Hugo Souza, o Corinthians teve outros quatro atletas estrangeiros convocados nesta Data Fifa: Ángel Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Memphis Depay (Holanda). À exceção do camisa 10, que enfrenta a Lituânia no dia 7, os demais jogadores passam por "problema" semelhante ao de Hugo Souza, disputando suas partidas com a seleção um dia antes do duelo das quartas de final da Copa do Brasil.

Com a Data Fifa, o Corinthians terá uma pausa no seu calendário após o empate com o Palmeiras neste domingo, 31, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse período sem jogos, a Neo Química Arena estará sob o controle da National Football League (NFL), para a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs nesta sexta-feira, 5.