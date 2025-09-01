Corinthians convence Memphis Depay a receber dívida milionária em parcelas

Memphis Depay aceitou receber de forma parcelada os valores devidos a ele pelo Corinthians. A quantidade de parcelas ainda está em discussão, mas o jogador holandês se mostrou compreensivo com a situação do clube e não vai exigir pagamento imediato.

Do total de dívida, há R$ 11 milhões referentes apenas à premiação por metas alcançadas pelo atacante, como participações em gols e porcentagem de aparição na lista de relacionados. Também entram na conta luvas que vencem nesta segunda-feira, 1º de setembro.

O acordo encaminhado com Memphis e seu estafe é visto como uma vitória para o presidente recém-eleito e antes interino Osmar Stábile, já que a relação entre o jogador e o clube teve alguns momentos desconfortáveis nos últimos meses.

A instabilidade institucional do clube, com trocas constantes no corpo diretivo em meio ao processo de impeachment de Augusto Melo, haviam causado insegurança no holandês. A saída do diretor financeiro Pedro Silveira, em abril, foi um dos motivos de descontentamento, pois a relação entre os dois era muito boa.

No dia 26 de junho, advogados do atacante notificaram o clube cobrando R$ 6 milhões em valores atrasados, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. Na ocasião, citaram possibilidade de "não cumprir com obrigações" caso a situação não fosse resolvida. A diretoria buscou solucionar o problema e pagou parte do valor devido.