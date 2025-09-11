Conmebol troca sede da final da Copa Sul-Americana de 2025

O Estádio Ramón "Tahuichi" Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, foi descartado como sede da final da Copa Sul-Americana de 2025, em 22 de novembro, e a partida será disputada em Assunção na mesma data, anunciou a Confederação Sul-Americana de Futebol nesta quinta-feira (11).

"A Conmebol informa que, apesar dos esforços realizados, a última inspeção técnica do Estádio "Tahuichi" Aguilera apresentou dados desanimadores quanto ao cumprimento dos prazos e cronograma de obras e melhorias para sediar a final da Copa Sul-Americana de 2025", afirmou a entidade regional em um comunicado.

"Dadas essas circunstâncias, a Conmebol decidiu transferir a sede da final para Assunção, Paraguai, na mesma data prevista", enfatizou.

A nova designação segue o protocolo estabelecido para as finais em jogo único de torneios regionais de clubes, que estipula que, caso seja necessária uma mudança de sede, será escolhida a cidade da edição anterior, por já possuir a infraestrutura e a experiência.

"As negociações com o Governo do Paraguai e a Associação Paraguaia de Futebol (APF) foram iniciadas para coordenar os trabalhos de organização", afirmou a Conmebol.

"O relatório técnico (sobre o estádio Tahuichi Aguilera) é contundente ao estabelecer que não há mais tempo para concluir as obras, o que significa que todos os prazos razoáveis foram excedidos. O objetivo da mudança é preservar a alta qualidade da final", enfatizou a Confederação Sul-Americana.

A entidade esclareceu que as obras de reforma do estádio 'Tahuichi' Aguilera continuarão e observou que a Federação Boliviana de Futebol (FBF) já manifestou interesse em sediar a final da Copa Sul-Americana de 2027.

Assunção já sediou duas vezes a final da 'Sula', no estádio La Olla Monumental, do Cerro Porteño, que tem capacidade para 45 mil espectadores: em 2019, na decisão entre Independiente del Valle e Colón de Santa Fe, e em 2024, entre Racing de Avellaneda e Cruzeiro.