Conmebol muda sede da final da Sul-Americana; veja onde será

A Conmebol alterou a sede da final da Copa Sul-Americana, que acontecerá em 22 de novembro. Originalmente marcada para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a decisão agora será em Assunção, no Paraguai, divulgou a entidade em comunicado nesta quinta-feira (11).
De acordo com a Conmebol, o estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, não passou nas inspeções finais. Faltava tempo para as reformas necessárias para adequá-lo ao padrão de uma final. A entidade ainda assegurou que o Paraguai possui a infraestrutura adequada para sediar o evento, embora o estádio exato ainda não tenha sido divulgado.
Ainda assim, o governo boliviano demonstrou interesse em sediar a final em 2027. Assunção já recebeu a decisão da Sul-Americana em outras duas ocasiões: em 2019 e 2024, ambas no estádio Nueva Olla, do Cerro Porteño.
Os jogos de ida das quartas de final da Sul-Americana ocorrerão na próxima semana. Restam apenas dois brasileiros na copmetição: Atlético-MG e Fluminense. Na terça-feira (16), o tricolor carioca enfrenta o Lanús fora de casa, enquanto o Galo jogará contra o Bolívar, também como visitante, na quarta (17).
Quartas de final da Sul-Americana 2025
- Alianza Lima x Universidad de Chile
- Lanús x Fluminense
- Bolívar x Atlético-MG
- Independiente del Valle x Once Caldas
*equipes da direita decidem em casa
Veja o comunicado da Conmebol na íntegra:
A CONMEBOL informa que, apesar dos esforços empreendidos, a mais recente inspeção técnica realizada no Estádio “Tahuichi” Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, revelou dados preocupantes quanto ao comprimento dos prazos e do cronograma de obras e melhorias necessárias para sediar a final da CONMEBOL Sudamericana 2025.
Diante desse cenário, a CONMEBOL decidiu transferir a sede da final para Assunção, no Paraguai, mantendo a data previamente estipulada. A nova escolha segue o protocolo estabelecido para finais únicas, que determina que, em caso de necessidade de mudança de local, a sede da edição anterior seja priorizada — por já contar com a infraestrutura e a experiência exigidas. Conversas já foram iniciadas com o Governo do Paraguai e com a Associação Paraguaia de Futebol (APF) para coordenar os preparativos do evento.
O relatório técnico é categórico ao apontar que não há mais tempo hábil para a conclusão das obras, tendo sido esgotados todos os prazos razoáveis. A mudança de sede tem como principal objetivo preservar o alto padrão de qualidade da final da CONMEBOL Sudamericana e garantir o cumprimento com excelência dos compromissos assumidos com os torcedores, clubes participantes, patrocinadores e marcas associadas.