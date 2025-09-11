Conmebol muda sede da final da Sul-Americana; veja onde será

Final da Sul-Americana está prevista para 22 de novembro. Staff Images / Conmebol

A Conmebol alterou a sede da final da Copa Sul-Americana, que acontecerá em 22 de novembro. Originalmente marcada para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a decisão agora será em Assunção, no Paraguai, divulgou a entidade em comunicado nesta quinta-feira (11).

De acordo com a Conmebol, o estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, não passou nas inspeções finais. Faltava tempo para as reformas necessárias para adequá-lo ao padrão de uma final. A entidade ainda assegurou que o Paraguai possui a infraestrutura adequada para sediar o evento, embora o estádio exato ainda não tenha sido divulgado.

Ainda assim, o governo boliviano demonstrou interesse em sediar a final em 2027. Assunção já recebeu a decisão da Sul-Americana em outras duas ocasiões: em 2019 e 2024, ambas no estádio Nueva Olla, do Cerro Porteño.

Os jogos de ida das quartas de final da Sul-Americana ocorrerão na próxima semana. Restam apenas dois brasileiros na copmetição: Atlético-MG e Fluminense. Na terça-feira (16), o tricolor carioca enfrenta o Lanús fora de casa, enquanto o Galo jogará contra o Bolívar, também como visitante, na quarta (17).

Quartas de final da Sul-Americana 2025

Alianza Lima x Universidad de Chile

Lanús x Fluminense

Bolívar x Atlético-MG

Independiente del Valle x Once Caldas

*equipes da direita decidem em casa

Veja o comunicado da Conmebol na íntegra:

A CONMEBOL informa que, apesar dos esforços empreendidos, a mais recente inspeção técnica realizada no Estádio “Tahuichi” Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, revelou dados preocupantes quanto ao comprimento dos prazos e do cronograma de obras e melhorias necessárias para sediar a final da CONMEBOL Sudamericana 2025.

Diante desse cenário, a CONMEBOL decidiu transferir a sede da final para Assunção, no Paraguai, mantendo a data previamente estipulada. A nova escolha segue o protocolo estabelecido para finais únicas, que determina que, em caso de necessidade de mudança de local, a sede da edição anterior seja priorizada — por já contar com a infraestrutura e a experiência exigidas. Conversas já foram iniciadas com o Governo do Paraguai e com a Associação Paraguaia de Futebol (APF) para coordenar os preparativos do evento.