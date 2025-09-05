Conmebol elimina clube da Sul-Americana após confusão entre torcidas

Partida chegou a ser interrompida no começo do segundo tempo e foi cancelada. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Por decisão da Conmebol, o Indepediente, da Argentina, está eliminado da Copa Sul-Americana. A equipe foi punida pela Unidade Disciplinar da confederação continental em função de uma briga generalizada entre torcidas na partida contra a Universidad de Chile, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (4) e eliminou o time argentino, visto que a confusão ocorreu em seu estádio, em Avellaneda. Sendo assim, os chilenos enfrentarão o Alianza Lima — que eliminou o Grêmio na repescagem — nas quartas de final, nos dias 18 e 25 de setembro.

A entidade sul-americana impôs uma punição em comum aos dois times. Em partidas válidas pela Conmebol, os clubes terão de jogar com portões fechados por sete jogos, assim como não terão direito a espaço visitante em outros sete confrontos.

A confusão

A briga entre as duas torcidas começou no intervalo da partida, que foi disputada no dia 20 de agosto, quando o placar estava 1 a 1. A partir disso, a torcida visitante começou a arremessar itens, incluindo artefatos explosivos no torcedor argentino.

Como resposta, parte da torcida da casa invadiu o setor destinado aos chilenos, iniciando uma série de agressões, inclusive com objetos.

Mais de 90 pessoas foram detidas, e 19 torcedores ficaram feridos, sendo alguns com gravidade, como informou a Universidad de Chile.