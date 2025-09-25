Feito histórico reuniu milhares de pessoas nos arredores do CAFF.

Sandro Dias, o Mineirinho, fez história em Porto Alegre nesta quinta-feira (25).

Em descidas da megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), o experiente skatista quebrou o recorde mundial duas vezes.

Veja todos os dropes no vídeo

Primeiro, ele desceu a plataforma dos 50m. Por volta das 12h, fez a descida dos 55m e, cerca de 20 minutos depois, desceu dos 60m.

Às 13h15min, ele estabeleceu o primeiro recorde, ao descer dos 65m. A grande e histórica descida, nos 70m da rampa montada na ala norte do prédio público, veio por volta das 13h54min.