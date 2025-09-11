Confira os classificados para as semifinais da Copa do Brasil

Estão definidos os primeiros classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Após perder em Salvador por 1 a 0, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, e confirmou a primeira vaga entre os quatro melhores times da competição.
Na sequência, o Corinthians voltou a vencer o Athletico-PR e fez 2 a 0 na Arena Corinthians. Como já havia vencido por 1 a 0 na ida, também se classificou para as semifinais.
Já na quinta-feira (11), serão disputadas as outras duas partidas. No Mineirão, às 19h30min, o Atlético-MG terá de reverter a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida, disputado na Arena do Galo.
E às 21h30min, o Botafogo recebe o Vasco no Estádio Nilton Santos. Na ida, em São Januário, as equipes empataram em 1 a 1.
Classificados às semifinais da Copa do Brasil
- Fluminense
- Corinthians
Confrontos da volta das quartas de final
- Fluminense 2x0 Bahia
- Corinthians 2x0 Athletico-PR
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Botafogo x Vasco
Quanto vale a classificação na Copa do Brasil?
Todos os times classificados às semifinais da Copa do Brasil embolsam R$ R$ 9.922.500. Na decisão, o vice-campeão ganha R$ 33.075.000 e o campeão R$ 77.175.000.