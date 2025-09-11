Confira os classificados para as semifinais da Copa do Brasil

Fluminense de Thiago Silva está na semifinal da Copa do Brasil. Lucas MerÃ§on / Fluminense

Estão definidos os primeiros classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Após perder em Salvador por 1 a 0, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, e confirmou a primeira vaga entre os quatro melhores times da competição.

Na sequência, o Corinthians voltou a vencer o Athletico-PR e fez 2 a 0 na Arena Corinthians. Como já havia vencido por 1 a 0 na ida, também se classificou para as semifinais.

Já na quinta-feira (11), serão disputadas as outras duas partidas. No Mineirão, às 19h30min, o Atlético-MG terá de reverter a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida, disputado na Arena do Galo.

E às 21h30min, o Botafogo recebe o Vasco no Estádio Nilton Santos. Na ida, em São Januário, as equipes empataram em 1 a 1.

Classificados às semifinais da Copa do Brasil

Fluminense

Corinthians

Confrontos da volta das quartas de final

Fluminense 2x0 Bahia

Corinthians 2x0 Athletico-PR

Cruzeiro x Atlético-MG

Botafogo x Vasco

