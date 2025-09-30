Confira os brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2025

Giselle Machado, Ramon Dino e Vitor Porto estão entre os representantes brasileiros. Musclecontest International / Reprodução

Está chegando mais um Mr. Olympia, o principal torneiro de fisiculturismo no mundo. Realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a 61ª edição da competição contará com 59 atletas do Brasil. Abaixo, Zero Hora lista todos os brasileiros classificados ao evento.

O torneio tem 11 categorias: Open Bodybuilding, Classic Physique, Men's Physique, 212 e Wheelchair (homens); e Wellness, Bikini, Fitness, Figure, Women's Physique e Ms. Olympia (mulheres).

Para se classificar à competição, é preciso vencer algum dos eventos abertos realizados durante o período de qualificação — entre setembro de 2024 e setembro de 2025. Os três primeiros colocados do Olympia 2024 já têm vaga automática para a edição de 2025.

Presenças e ausências

Dos 59 brasileiros, 31 são homens e 28 são mulheres. A Wellness é a categoria em que o país tem a maior quantidade de atletas garantidas — 15, incluindo a atual campeã Isa Pereira Nunes. Ramon Dino, na Classic Physique, é outro já classificado, assim como Matheus Menegate.

No ano passado, o Brasil teve 55 atletas no Olympia. Em toda a história, o país já conquistou 13 títulos — todos em categorias femininas.

Mesmo classificados, alguns atletas notáveis não participarão do Olympia 2025. Entre as baixas, estão as campeãs Francielle Mattos (três vezes vencedora do Wellness) e Isa Pecini (Bikini 2019). Outro desfalque é Rafael Brandão, top-8 da Open no ano anterior, que se retirou da disputa devido a problemas intestinais na sua preparação.

Atletas classificados para representar o Brasil no Mr. Olympia 2025

Homens

Open

Rafael Brandão

Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov (nasceu na Rússia)

Classic Physique

Ramon Dino

Matheus Menegate

Livinho

Kenny Moreira

Fábio Junio

Eric Wildberger

Diego Gallindo (nasceu na Colômbia)

Marcello Horse

Manuel Angelo

Gabriel Pereira

Men's Physique

Vitor Chaves

Diogo Basaglia

Edvan Palmeira

Emerson Costa

Emmanuel Costa

Guilherme Gualberto

Felipe Gonçalves

Lucas Viudes

Jefferson Lima

Julio Soares

Rafael Oliveira

Mauro Fialho (mora na Espanha)

Vinicius Mateus

212

Fran Barrios (nasceu na Argentina)

Lucas Coelho

Lucas Garcia

Luiz Esteves

Vitor Porto

Wheelchair

Gorila Albino

Mulheres

Wellness

Francielle Mattos

Isa Pereira Nunes

Eduarda Bezerra

Andreia Gadelha

Camile Luz

Daniele Mendonça

Giselle Machado

Isamara Santos

Maria Rita Penteado (mora nos EUA)

Pamela Rodrigues

Raeli Dias

Valquiria Lopes

Michelle Ibata

Renata Guaraciaba

Rayane Fogal

Bikini

Isa Pecini

Alice Rocha (mora nos EUA)

Mirian Barbosa

Nivea Campos

Women's Physique

Natalia Coelho (mora nos EUA)

Carol Alves

Nana Silva

Amanda Machado (mora nos EUA)

Zama Benta

Women's Bodybuilding

Alcione Barreto

Leyvina Barros

Figure