Confira os brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2025

Está chegando mais um Mr. Olympia, o principal torneiro de fisiculturismo no mundo. Realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a 61ª edição da competição contará com 59 atletas do Brasil. Abaixo, Zero Hora lista todos os brasileiros classificados ao evento.
O torneio tem 11 categorias: Open Bodybuilding, Classic Physique, Men's Physique, 212 e Wheelchair (homens); e Wellness, Bikini, Fitness, Figure, Women's Physique e Ms. Olympia (mulheres).
Para se classificar à competição, é preciso vencer algum dos eventos abertos realizados durante o período de qualificação — entre setembro de 2024 e setembro de 2025. Os três primeiros colocados do Olympia 2024 já têm vaga automática para a edição de 2025.
Presenças e ausências
Dos 59 brasileiros, 31 são homens e 28 são mulheres. A Wellness é a categoria em que o país tem a maior quantidade de atletas garantidas — 15, incluindo a atual campeã Isa Pereira Nunes. Ramon Dino, na Classic Physique, é outro já classificado, assim como Matheus Menegate.
No ano passado, o Brasil teve 55 atletas no Olympia. Em toda a história, o país já conquistou 13 títulos — todos em categorias femininas.
Mesmo classificados, alguns atletas notáveis não participarão do Olympia 2025. Entre as baixas, estão as campeãs Francielle Mattos (três vezes vencedora do Wellness) e Isa Pecini (Bikini 2019). Outro desfalque é Rafael Brandão, top-8 da Open no ano anterior, que se retirou da disputa devido a problemas intestinais na sua preparação.
Atletas classificados para representar o Brasil no Mr. Olympia 2025
Homens
Open
- Rafael Brandão
- Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov (nasceu na Rússia)
Classic Physique
- Ramon Dino
- Matheus Menegate
- Livinho
- Kenny Moreira
- Fábio Junio
- Eric Wildberger
- Diego Gallindo (nasceu na Colômbia)
- Marcello Horse
- Manuel Angelo
- Gabriel Pereira
Men's Physique
- Vitor Chaves
- Diogo Basaglia
- Edvan Palmeira
- Emerson Costa
- Emmanuel Costa
- Guilherme Gualberto
- Felipe Gonçalves
- Lucas Viudes
- Jefferson Lima
- Julio Soares
- Rafael Oliveira
- Mauro Fialho (mora na Espanha)
- Vinicius Mateus
212
- Fran Barrios (nasceu na Argentina)
- Lucas Coelho
- Lucas Garcia
- Luiz Esteves
- Vitor Porto
Wheelchair
- Gorila Albino
Mulheres
Wellness
- Francielle Mattos
- Isa Pereira Nunes
- Eduarda Bezerra
- Andreia Gadelha
- Camile Luz
- Daniele Mendonça
- Giselle Machado
- Isamara Santos
- Maria Rita Penteado (mora nos EUA)
- Pamela Rodrigues
- Raeli Dias
- Valquiria Lopes
- Michelle Ibata
- Renata Guaraciaba
- Rayane Fogal
Bikini
- Isa Pecini
- Alice Rocha (mora nos EUA)
- Mirian Barbosa
- Nivea Campos
Women's Physique
- Natalia Coelho (mora nos EUA)
- Carol Alves
- Nana Silva
- Amanda Machado (mora nos EUA)
- Zama Benta
Women's Bodybuilding
- Alcione Barreto
- Leyvina Barros
Figure
- Manuella Lima
- Saionara Rebelo