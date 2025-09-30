Esportes

Fisiculturismo
Notícia

Confira os brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2025

Realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a 61ª edição da competição contará com 59 atletas do Brasil

Zero Hora

