Como Tiago Nunes conquistou espaço no futebol sul-americano e virou algoz de brasileiros na Libertadores; assista ao podcast

O técnico gaúcho Tiago Nunes vive um momento de afirmação à frente da LDU, onde conseguiu rapidamente impor seu estilo de jogo e dar continuidade ao protagonismo do clube no futebol equatoriano. O novo episódio do Mapa da Copa fala sobre a campanha do treinador no clube.

Campeã da Copa Sul-Americana em 2023, a equipe encontrou em Nunes um treinador capaz de aliar intensidade e organização tática.

Nesta edição da Libertadores, a LDU virou algoz dos brasileiros ao eliminar Botafogo e São Paulo. Agora, nas semifinais, terá o Palmeiras pela frente.

A presença do gaúcho, que já conquistou títulos no Brasil e busca consolidar sua carreira internacional, vai na contramão dos demais técnicos brasileiros, que ocupam pouco espaço no cenário sul-americano.

